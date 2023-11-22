200 metrede anahtar deliği atışı!

İzmir'deki Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı tarafından düzenlenen keskin nişancı yarışmasında 100 metrede algı ve rehine atışı ile 200 metrede anahtar deliği atışı gibi zorlu aşamalara katılan keskin nişancılar, yeteneklerini sergiledi.

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Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı’nın Remzi Kızılsu Atış alanında düzenlenen yarışmada 92 birlikten 184 keskin nişancı yer aldı.

Yarışmanın gerçekleştiği alanda, 23 yerli silah, araç ve gereç sanayi firması stant açarak yerli üretimleri sergiledi. Aselsan, Roketsan, MKE, Kale Kalıp, Anafarta, Huğlu, Ata Arms, 3E EOS, Makimsa, Bites, Sarsılmaz, Öztek Tekstil, Vav Wears, Target, Simsoft, Periter, Wolftrap, BMC, Gürbüz Trade, Robit, Gön Savunma, ve Vogel gibi firmaların katıldığı sergi, keskin nişancılar, kursiyerler, gözlemciler ve vatandaşlar tarafından ziyaret edildi.

Yarışmanın 24 Kasım’da devam edeceği ve 600, 800, ve 1000 metre uzun mesafe atışlarının gerçekleştirileceği belirtilirken, dereceye giren keskin nişancıların Jandarma Genel Komutanı tarafından takdir ve başarı şerit rozeti ile ödüllendirileceği öğrenildi. (DHA)