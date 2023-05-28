3 bin hektar orman nerede?

Ormanları talana açan düzenlemeyle 2 bin 100 futbol sahası büyüklüğündeki orman alanı yok edildi. Yerine dikileceği söylenen 3 bin hektar ormanın ise yerini bilen yok.

Erdoğan SÜZER

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Bugüne kadar rant uğruna bin 500 hektar (yaklaşık 2 bin 100 futbol sahası büyüklüğünde) orman alanını bozup yerleşime açan iktidarın, bozduğu ormanın yerine kurması gereken 3 bin hektar ormanı kurup kurmadığı bilinmiyor. Kanuna göre yok edilen bin 500 hektar ormana karşılık en az 3 bin hektar yeni orman alanı tesis edilmesi gerekiyor.

Türkiye Ormancılar Derneği Başkanı Hüsrev Özkara, ormanları tehdit eden yasanın çıktığı günden bu yana Resmi Gazetede yayımlanan 13 ayrı kararla bin 500 hektar ormanın orman alanı dışına çıkarılarak yerleşime açıldığını bildirdi. Yok edilen bu ormanlara karşılık Orman Genel Müdürlüğünün en az 3 bin hektar yeni orman alanı tesis etmesi gerektiğini, ancak bu büyüklükte bir ormanın nerede kurulduğuna ilişkin hiçbir bilgiye ulaşamadıklarını söyledi.

HER TARAFTARDA SALDIRI VAR

Başkan Özkara, bozulan ormanların yerine orman ekosistemi olmayan başka bir yerde yeni orman tesis etmenin ilmen mümkün olmadığını belirterek, “Orman ancak orman ekosistemi içerisinde oluşabilir. Siz gidip bozkır ekosistemi içerisinde orman kuramazsınız. Yok edilenin yerine başka yerde iki kat orman kuracağım demek ormanı bozmak için hazırlanmış bir kılıftan ibarettir. Benzer hataları zeytinliklerde de yaptılar. Taş ocağı zeytinliğe denk geliyorsa onu tahrip eder zeytini başka yerde yetiştirir diyor. Bu da imkansız bir şey” dedi.

Özkara, orman alanlarının adeta talan edilmeye başlandığını belirtirken, ormanları bozmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvuru yağdığını söyledi. Özkara, “Yaptığının yanına kar kaldığını bilen herkes, biz de buradan bir şey kapacağız diye düşünüyor. Her tarafta ormana saldırı var. Artık göğüsleyemiyorlar. Herkes bir şekilde siyasi güç bulup ormana zarar veriyor. Bu yüzden yasaya, ‘Orman kadastrosu kesinleşmiş yerlerde işgal varsa yıkılır' diye madde eklendi. Bu madde de olmasa daha vahim olacaktı” dedi.

ORMANLARINI KAYBEDEN İLLER

Orman Kanunu’na eklenen Ek 16'ıncı maddeye göre, üzerinde yerleşim yeri bulunan ya da yerleşim yeri oluşturulması uygun olan taşlık, kayalık, verimsiz ve fiilen orman vasfı taşımayan alanlar, Cumhurbaşkanı kararıyla orman sınırları dışına çıkarılıyor. Hazine bu alanın en az iki katı kadar alanı orman yapması için Orman Genel Müdürlüğüne veriyor. Bugüne kadar Ankara, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bolu, Bursa, Çorum, Düzce, İstanbul, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Rize, ve Sinop ağırlıklı olmak üzere çok sayıda ildeki ormanlar yerleşime açıldı.

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