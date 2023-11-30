“50+1” açıklaması: Şahsen tercih edeceğim yöntem…

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "yüzde 50 artı 1" tartışmalarıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

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Cumhurbaşkanı seçiminde “yüzde 50 artı 1” tartışmaları sürüyor. NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunur.

Kurtulmuş, “50 artı 1 ve benzeri konuları tek tek münferit olarak ele almak yerine, önce çok kapsamlı bir anayasa değişikliği ortamını oluşturmanın ve bu anayasa değişikliği tartışmaları içerisinde bu ve benzeri konuların bir bütünün parçası olarak tartışılmasının daha doğru olacağı kanaatindeyim.” diye konuştu.

Bir referandum iki cumhurbaşkanlığı seçimiyle halkın 3 kez Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne olan güvenini ortaya koyduğunu dile getiren Kurtulmuş, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden geri dönüş yok.” sözlerini sarf etti.

“FARKLI FİKİRLER OLABİLİR”

Uygulamada hangi konuların eksik olduğu, nelerin tamamlanması gerektiği konusunda farklı fikirler olabileceğini belirten Kurtulmuş, “Benim şahsen tercih edeceğim yöntem ve yol; anayasa tartışmaları içerisinde vakti zamanı geldiğinde, doğru zeminde yani parlamento çatısı altında ve doğru yöntemlerle bu konunun tartışılmasıdır.” ifadesini kullandı.

Tartışmaların, Türkiye’nin geleceğiyle, millet tarafından onaylanmış sistemin geleceğiyle ilgili olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, bunun bilimsel verilerle, toplumun bütün kesimlerinin görüşünün alındığı bir anayasa tartışma platformu içerisinde ele alınması gerektiğini, münferit bir konu olarak tartışılmasının çok yararlı olmadığını söyledi.

“Yüzde 50 artı 1” tartışmaları üzerinden yapılan “ittifak” tartışmalarının sorulması üzerine Kurtulmuş, ikisinin birebir aynı tartışma olmadığını dile getirdi.

Siyasetin, ortak fikirleri, ortak yaklaşımları olan siyasi partilerin bir araya gelmesine mani olmadığını kaydeden Kurtulmuş, “Aslolan, bunun bir koalisyon mantığıyla değil belli fikirlerde bir araya gelerek Türkiye’nin geleceğine ilişkin ortak kanaatler üzerinden hareket edebilme becerisini göstermektir.” görüşünü paylaştı. (AA)

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