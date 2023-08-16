6 çocuk diri diri yanarak can vermişti… Kahreden ayrıntı

Diyarbakır’ın Kulp İlçesindeki Kuran kursundaki elektrik kontağından çıkan yangında 6 çocuğun ölümü, 6 çocuğun da yanarak ağır yaralandığı olayda Kulp Müftüsü Selahattin Özçelik'i 14 yıl hapisle cezalandıran mahkeme, gerekçeli kararını açıkladı.

Özgür CEBE

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Kulp İlçesine bağlı Karaağaç Köyünde 1 Aralık 2015 günü Kuran kursunda yatılı kalan çocukların uyuduğu sırada elektrik kontağından çıkan yangın sonucu Nur Muhammed Bayka, Mehmet Bingöl, Suat Çankaya, Serhat Sancar, Şahin Kahraman ve Sabahattin Altun isimli çocuklar feci şekilde can vermişti.

Cihan Işık, Zeki Işık, Abdullah Tekin, Mahsun Bayka, Abdullah Taş ve Mehmet Mensur Bayka da yanarak ağır yaralanmıştı.

Olayda kusuru ve ihmali olduğu iddiasıyla İlçe Müftüsü Ağır Ceza Mahkemesi’nde önce 14 yıl, ardından iyi hal indirimiyle 11 yıl 8 ay hapisle cezalandırıldı.

SAYAÇ YOK, KAÇAK AKIM RÖLESİ YOK, ELEKTRİK KAÇAK

Mahkeme gerekçeli kararında, Kuran kursunda kaçak elektrik kullanımına bağlı çocukların hayatını kaybettiği ve müftünün gerekli özen yükümlülüğünü yerine getirmediğinin altını çizdi.

Bilirkişi raporuna göre, binanın ilçe müftülüğüne ait olduğu, ancak elektrik panosunda binaya ait sayaç bulunmadığı, olması zorunlu kılınan kaçak akım rölesi ile yangın koruma rölesi olmadığı ve kaçak elektrik kullanıldığı belirtildi.

Müftülükçe abonelik başvurusu yapılması halinde bina tesisatının yönetmeliğe uygun hale getirilmeden binaya elektrik verilemeyeceği vurgulanan raporda, bu nedenle tüm sorumluluğun müftülükte olduğu kaydedildi.

HİÇBİR ÖNLEM ALMADIĞI İÇİN ASLİ DERECEDE KUSURLUDUR

3 yıldan beri Kuran kursu hizmeti verilen binada yangından korunmaya yönelik hiçbir önlemin alınmadığı, buna dair tesisatların kurulmadığı, bina sorumlusu olarak müftü Selahattin Özçelik'in doğrudan sorumlu olduğuna işaret edildi.

Kurs olarak kullanılan binada iş sağlığı ve güvenliğinin de sağlanmasına yönelik hiçbir tedbir alınmadığı belirtildi.

Birinci derecede sorumlu olan müftünün binayı gerekli araç-gereçle donatmadığı gibi binada risk değerlendirmesi de yaptırmadığı ifade edildi.

Kuran kursu öğreticisi olarak atadığı Faruk Işık'ı iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda eğitimini sağlamadığı, çalışanlarını ve binayı denetlemediği somut olayda asli derecede kusurlu olduğu belirtildi.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞININ OLURUYLA AÇILMIŞ

Mahkeme gerekçeli kararında, çocuklardan beşinin çıkan yangın sonrası balkon kapısı çıkışından dışarı çıkmaya çalıştıkları esnada alevlerin arasında kalarak can verdikleri, ağır yanıklarla devlet hastanesine sevki yapılan Nur Muhammet Bayka'nın da burada hayatını kaybettiğini ifade etti.

Müftülüğe bağlı resmi bir kurs olan binanın açılmasının uygun olduğuna dair Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim İşleri Genel Müdürlüğü’nce verilen “Olur” belgesiyle 2012 yılında hizmete açıldığı belirtilen kararda, kursun yatılı olmamasına rağmen öğrencilerin yatılı olarak kaldıkları ve eğitimlerine devam ettirilerek yasal mevzuatlara tamamen aykırı hareket ettikleri kaydedildi.

GECE ÜŞÜYÜNCE YAKTIKLARI ISITICI CANLARINA MAL OLDU

Öğrencilerin yatılı kaldıkları odanın gece aşırı soğuk olması nedeniyle UFO adıyla bilinen elektrikli ısıtıcıyla ısınmaya çalıştıkları belirtilen kararda, olay yeri inceleme ve itfaiye raporuna göre yangının düzenli olmayan elektrik tesisatına bağlı ısıtıcıdan kaynaklandığı, koğuş ve malzemelerin tümden yandığına vurgu yapıldı.

Gerekli abonelik şartları yerine getirilmeden binaya hiçbir şart altında elektrik verilmeyeceğine dikkat çekilen gerekçeli kararda, müftü Selahattin Özçelik'in kendi üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmediği için 6 çocuğun yanarak hayatını kaybettiği kaydedildi.

DİKKAT VE ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEDİ

Sanık müftünün gerekli dikkat ve özen yükümlülüğünü yerine getirmediği için taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olduğu için 14 yıl hapisle cezalandırıldığı, sanığın duruşmada gözlemlenen olumlu hal ve davranışları lehine takdiri indirim sebebi kabul edilerek cezasının 11 yıl 8 aya indirildiği bildirildi.

MÜFTÜLÜK GÖREVİNİ SÜRDÜREN SANIK CEZAYI HAKSIZ BULDU BERAATİNİ İSTEDİ

Müftü Özçelik gerekçeli kararın kendisine tebliğ edilmesinden sonra hakkındaki mahkumiyet kararına karşı olayda hiçbir sorumluluğu bulunmadığı gerekçesiyle Bölge İstinaf Mahkemesi’ne itirazda bulunarak beraat talebinde bulundu.

Müftü Özçelik, Kulp Müftülüğünde 6 çocuğun yanarak öldüğü olayın ardından Şırnak İl Müftü Yardımcılığı, Akçakale İlçe Müftülüğü görevlerinde bulunduktan sonra Nizip Müftülüğüne atanmıştı ve halen bu görevi yürütüyor.

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