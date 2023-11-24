68 ilde operasyon bin 129 şüpheli gözaltına alındı

68 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik operasyonlarda bin 129 şüpheli gözaltına alındı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 68 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik yapılan Mercek-6 Operasyoları’nda bin 129 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:

68 İlde Son 4 Günde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına Yönelik Olarak Düzenlenen MERCEK-6 Operasyonlarında;

754 Ruhsatsız Tabanca,

20 Uzun Namlulu Tüfek,

49 Kurusıkı Tabanca

128 Ruhsatsız Av Tüfeği Olmak Üzere toplam

951 Silah Ele Geçirildi.

1129 Şüpheli Şahıs Gözaltına Alındı.

-Halkımızın Huzurunu Kaçıran Organize Suç Örgütlerinin Ve Onlara Silah Temin Edenlerin Peşindeyiz. Onları Adalete Teslim Etmeye Kararlıyız.

-İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Samsun, Ankara, Şanlıurfa, Gaziantep, Mersin, Konya, Kocaeli, Diyarbakır, Rize, Antalya, Sakarya, Şırnak, Manisa, Balıkesir, Hatay, Kütahya, Ordu, Elazığ, Kahramanmaraş, Kastamonu, Osmaniye, Eskişehir, Kayseri, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Aksaray, Aydın, Uşak, Ağrı, Düzce, Giresun, Kars, Malatya, Yalova, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Burdur, Çorum, Çanakkale, Edirne, Erzurum, Gümüşhane, Isparta, Karaman, Kırıkkale, Kilis, Mardin, Niğde, Batman, Bingöl, Kırklareli, Kırşehir, Nevşehir, Sinop, Tokat, Yozgat, Zonguldak, Bilecik, Denizli, Erzincan, Muş, Tunceli'de yapılan MERCEK-6 Operasyonlarında 754 ruhsatsız tabanca yakalandı.