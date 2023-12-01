8 şehirde Narkogüç operasyonu: 1.7 ton uyuşturucu ele geçirildi
8 ilde düzenlenen Narkogüç-38 adlı operasyonda 1.7 ton uyuşturucu ele geçirildi. 36 zehir taciri yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda 8 şehirde Narkogüç-38 operasyonu yapıldığını bildirdi. Operasyona dair görüntüleri paylaşan Yerlikaya “Uyuşturucu madde imal eden ve satan ‘zehir tacirlerine’ yönelik İstanbul, Diyarbakır, Hakkari, Zonguldak, Edirne, Bursa, Tekirdağ ve Osmaniye olmak üzere 8 ilde düzenlenen ‘NARKOGÜÇ-38’ Operasyonu’nda 1 ton 719 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. 36 şüpheli zehir taciri yakalandı. Aziz Milletimizin Bilmesini isterim ki; gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen bu uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz” ifadelerine yer verdi.
8 İLDE BASKINLAR
Operasyonda il il yakalanan uyuşturucu miktarı ve gözaltı sayıları şöyle;
– İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz Operasyon ve Soruşturma Büro Amirliğince İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yapılan operasyonda; 33 kg kristal metamfetamin, 116 kg sıvı halde metamfetamin, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu yapımında kullanılan materyallere el konuldu. 1 Zehir taciri yabancı uyruklu şahıs yakalandı.
– Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1 ton 480 kg esrar, 1700 kök kenevir ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.
– Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 34 kg metamfetamin, muhtelif miktarda morfin ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.
– Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; Muhtelif miktarlarda kokain, metamfetamin, bonzai ve sentetik hap ele geçirildi. 20 zehir taciri yakalandı.
– Edirne İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda; 9 kg skunk ele geçirildi.
– Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyonda; 1 kg 300 gr Bonzai ele geçirildi.
– Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 11 zehir taciri yakalandı.
– Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda; 46 kg 200 gr skunk, 900 gr toz esrar ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı.
“MÜCADELEMİZ SÜRECEK”
Yerlikaya açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:
– Operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman polisimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek.