81 ilde Çember Operasyonu: 2 bin 119 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelinde düzenlenen Çember-6 operasyonlarında 2 bin 119 firarinin yakalandığını bildirdi.

Habip ATAM

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelinde düzenlenen Çember-6 operasyonlarında 2 bin 119 firarinin yakalandığını bildirdi.

81 İlde aranan şahıslara yönelik yapılan Çember-6 operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 136 firari yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya “Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine izin asla vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz” ifadelerine yer verdi. Yakalanan şahıslardan altısının 10 yıldan daha uzun zamandır arandığı, 11’inin 5 ile 10 yıl arasında arandığı, 2 bin 119’unun ise 0 ile 5 yıl arasında arandığı tespit edildi.

OPERASYON SON ÜÇ GÜNDE YAPILDI

İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın 81 il genelinde son 3 gün içinde yapılan Çember operasyonlarında yakalama kararı çıkartılan 2136 kişi, yol aramalarında, ev ve iş yerlerinde, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi.

Yerlikaya, ‘Türkiye’nin Huzuru’ etiketiyle yaptığı paylaşımda “Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan polislerimizi, Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Arananları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız” ifadelerini kullandı.

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