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85 yaşındaki kadın denizde ölü bulundu

İstanbul Maltepe'de denizde kadın cesedi bulundu. Dalgıçların çalışmaları sonucu denizden çıkarılan cansız bedenin 85 yaşındaki Melek T.'ye ait olduğu tespit edildi.  Sahildeki kayalıklar üzerinde Melek T.'ye ait baston ve ayakkabılar bulundu.

Yayınlanma: 14:15 - 30 Ocak 2023 Güncellenme:
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85 yaşındaki kadın denizde ölü bulundu

Maltepe Sahili’nde denizde hareketsiz duran bir kişiyi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot, deniz polisi ve dalgıçlar sevk edildi.

Bastonu ve ayakkabısı kayalıklarda bulundu

Dalgıçların çalışmaları sonucu hayatını kaybettiği belirlenen kişinin cesedi denizden çıkarıldı. Yapılan incelemede cesedin 85 yaşındaki Melek T.’ye ait olduğu tespit edildi.

Çevrede yapılan incelemede, kayalıklar üzerinde Melek T.’ye ait baston ve ayakkabılar bulundu.

Melek T’nin cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. (AA)

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