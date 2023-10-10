Adana’da bir güvenlik görevlisi, tartıştığı oğlunu tüfekle öldürdü

Adana'da güvenlik görevlisi Nurettin O., iş yerinde tartıştığı oğlu Serhat O.'yu av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Nurettin O. olay yerinde polise teslim oldu.

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Adana’nın Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi’nde saat 17.00 sıralarında Serhat O., Yeni Sanayi Sitesi’nde güvenlik görevlisi olarak çalışan babası Nurettin O.’nun iş yerine gitti.

Baba ve oğul, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Nurettin O., kulübedeki av tüfeğiyle elektrikli bisiklet üzerindeki oğlu Serhat O.’ya ateş açtı. Serhat O. kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Serhat O.’nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde polise teslim olan Nurettin O. ise gözaltına alınıp, Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Serhat O.’nun cansız bedeni, savcılık ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)