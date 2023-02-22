ADD bölgede 6 bin kişiye üç öğün yemek dağıtıyor

Dernek Başkanı Hüsnü Bozkurt, Hatay, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da 4 aşevi ile hizmet verdiklerini, ayrıca seyyar tuvaletler açtıklarını söyledi.

Saygı ÖZTÜRK

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Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, genel merkez yöneticileri ve 28 şube başkanı 10 gündür deprem bölgesini dolaşırken yardımlarını da sürdürüyor. Kırıkhan, Antakya-Harbiye'de biner, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da 2'şer bin olmak üzere günde 6 bin vatandaşımıza sıcak yemek dağıtılıyor. Bozkurt, çadırkentlerde seyyar tuvaletler açtıklarını da belitti. İlk iki gün vatandaşın adeta kaderiyle baş başa bırakıldığını dikkat çeken Bozkurt, bölgedeki yıkımın televizyonların gösterdiğinden kat kat daha fazla olduğunu belirtti ve “İmar aflarının ne büyük felakete yol açtığını burada görüyorsunuz. Bölgede henüz farkına varamadığımız pek çok sorunla yüzleşmek zorunda kalacağımız unutulmamalıdır. Devleti yönetenlerin akıl ve bilim yolundan zinhar ayrılmadan çok boyutlu çözümler üretecek bir planlama ve yeterli bütçe ile işi çok ciddiye alarak çalışmaları zorunludur” dedi.