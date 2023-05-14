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Adıyaman Seçim Sonuçları, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı – Milletvekili Seçimleri

Türkiye’de seçim sonuçları, anlık veriler açıklanmaya başlarken Adıyaman’da, 9 ilçede sandıklar açılmaya başladı. 14 Mayıs 2023’e dair sandıklardan çıkan tüm veriler Sözcü'de! Adıyaman ilinde toplam 5 ittifak yarışıyor: Millet İttifakı, Cumhur İttifakı, ATA İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı ve Sosyalist Güç Birliği İttifakı.

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Adıyaman Seçim Sonuçları, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı – Milletvekili Seçimleri

Adıyaman seçim sonuçları, 14 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı-Milletvekili Seçimlerine dair veriler açıklanmaya başlarken Adıyaman'ın 9 ilçesinde gerçekleştirilen oy verme işleminde toplam 399.125 seçmen sayısı bulunuyor.

Adıyaman Seçim Sonuçları 2023

Seçim Sonuçları 2023 

Önceki (2018) seçimde Adıyaman'da ne oldu?

PARTİOY ORANIYIL
AK Parti %55,12018
HDP%15,42018
CHP%12,12018
MHP%9,12018

İstanbul Seçim Sonuçları 2023  

Ankara Seçim Sonuçları 2023

İzmir Seçim Sonuçları 2023

CHP Seçim Sonuçları 2023

AKP Seçim Sonuçları 2023

MHP Seçim Sonuçları 2023

İYİ PARTİ Seçim Sonuçları 2023

YSP Seçim Sonuçları 2023  

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