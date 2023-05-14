Adıyaman Seçim Sonuçları, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı – Milletvekili Seçimleri
Türkiye’de seçim sonuçları, anlık veriler açıklanmaya başlarken Adıyaman’da, 9 ilçede sandıklar açılmaya başladı. 14 Mayıs 2023’e dair sandıklardan çıkan tüm veriler Sözcü'de! Adıyaman ilinde toplam 5 ittifak yarışıyor: Millet İttifakı, Cumhur İttifakı, ATA İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı ve Sosyalist Güç Birliği İttifakı.
Adıyaman seçim sonuçları, 14 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı-Milletvekili Seçimlerine dair veriler açıklanmaya başlarken Adıyaman'ın 9 ilçesinde gerçekleştirilen oy verme işleminde toplam 399.125 seçmen sayısı bulunuyor.
Adıyaman Seçim Sonuçları 2023
Seçim Sonuçları 2023
Önceki (2018) seçimde Adıyaman'da ne oldu?
|PARTİ
|OY ORANI
|YIL
|AK Parti
|%55,1
|2018
|HDP
|%15,4
|2018
|CHP
|%12,1
|2018
|MHP
|%9,1
|2018