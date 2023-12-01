AFAD depremzedelere ulaştırılan bağış miktarını açıkladı

6 Şubat depremlerinin üzerinden yaklaşık 10 ay geçerken TV'deki ortak yayında toplanan bağışların akıbetine ilişkin tartışma sürüyordu. Etkinlikte taahhüt edilen 30 milyar liralık tutarın bağışlanmadığı ortaya çıkmıştı. Son olarak AFAD, depremzedelere ne kadar destek ulaştırıldığını açıkladı.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bağış hesabında toplanan paranın 69 milyar 208 milyon 606 bin 792 TL’sinin afetzedelere ulaştırıldığını duyurdu.

AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

– Aziz milletimizin yardımlarını, asrın felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam ediyoruz. Bağış hesabımızda toplanan; 123 milyar 819 milyon 177 bin 836 TL’nin 69 milyar 208 milyon 606 bin 792 TL’sini barınma ve nakdi yardım desteği olarak afetzede vatandaşlarımıza ulaştırdık. Milletimizin desteğiyle durmadan, yorulmadan çalışıyor, depremin izlerini el birliği ile siliyoruz. Türkiye, tek yürek. (DHA)