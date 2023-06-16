Afyon’a deniz gelecekti 6 yıldır gelemedi

AKP’li belediye tarafından Erdoğan’ın ‘Su akar Türk yapar’ sözleri ile tanıtılarak temeli atılan Demirçevre Göleti yarım kaldı. Harcanan milyonlarca lira boşa gitti.

Müslüm EVCİ

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Afyonkarahisar'da 2017 yılında dönemin Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AKP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ve AKP'li vekillerin “Afyon'a deniz geliyor” sloganıyla temelini attığı Demirçevre Göleti yarım kaldı. Proje, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açılışta yaptığı “Su akar Türk bakar diyorlardı. Şimdi ne diyoruz biz; Su akar Türk yapar” diye seslendiği tanıtım filmiyle duyurulmuştu.

O dönemde 7 milyon TL'ye mal olacağı belirtilen göletin açılışının da 30 Haziran 2018'de saat 10.59'da yapılacağı duyurulmuştu. Ancak Burhanettin Çoban'dan sonra 2019 seçimlerinde göreve gelen Belediye Başkanı Mehmet Zeybek projeyi devam ettirmeyince milyonlarca lira harcanan proje yarım kaldı.

‘AKLIMIZLA DALGA GEÇİYORLAR'

CHP Grup Başkanvekili Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, “Milletimizin aklıyla dalga geçmeye çalışan bu zihniyeti kınıyorum. Vatandaşımız açlık ve yoksulluk içeresinde ay sonunu getiremezken milyonlarca lira, yarım bırakılan projelerle heba ediliyor. Ortada sadece temel atma var. Yetkililere projenin bitirilmesi çağrısında bulunuyorum” dedi.