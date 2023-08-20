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Ağır hasarlı bina çöktü, operatör enkaz altında kaldı

Gaziantep'te 4 katlı ağır hasarlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü. İş makinesi operatörü enkaz altında kaldı.

Yayınlanma: 12:02 - 20 Ağustos 2023 Güncellenme:
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6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Gaziantep’te, Üniversite Bulvarı’ndaki 4 katlı ağır hasarlı bina için yıkım kararı verildi.

Kontrollü yıkım sırasında bina, bir anda çöktü; iş makinesi operatörü enkaz altında kaldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri, operatörü kurtarılmak için çalışma başlattı. (DHA)

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