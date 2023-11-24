Ağır hasarlı binanın hatılından çıkan şey şaşkına çevirdi

Adana'da depremde ağır hasar alan ve yıkımına başlanan İnci Apartmanının hatıl adı beton bağlama unsurundan metal kap çıktı...

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubatta meydana gelen depremlerde kentte 13 bina yıkıldı, 418 kişi hayatını kaybetti. Depremin ardından kentte 3 binin üzerinde bina, orta ve ağır hasar aldı. Hasarlı binaların yıkım işlemleri temmuzda başladı.

Geçen günlerde Çukurova ilçesi Yurt Mahallesinde yıkımına başlanan 12 katlı ağır hasarlı İnci Apartmanının 10uncu katındaki beton parçalarının arasında metal yemek kabı bulundu. İşçiler tarafından görüntülenip sosyal medyada paylaşılan kabın, kolondan çıktığı iddia edildi.

Tepkilere neden olan konuya ilişkin açıklama yapan TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Hasan Aksungur, sosyal medyada dolaşan fotoğrafı değerlendirdi.

Metal kabın sanıldığının aksine kolon içerisinde değil, hatıl adı verilen beton bağlama unsurunda yer aldığını dile getiren Aksungur, daha önce böyle bir olayla karşılaşmadığını söyledi.

“BÖYLE BİR MANZARAYLA DAHA ÖNCE KARŞILAŞMADIM”

Kabın, inşaat sürecinde şantiyede çalışırken yemek yiyen işçilerin fark etmeden kalıbın içinde unuttuğu bir parça olabileceğini söyleyen Aksungur, şu ifadeleri kullandı:

Bu hatıl binada taşıyıcı eleman değil. Bunlar sadece pencerenin üzerine örülecek perde duvarı tutmak için yapılan, içerisinde 4 demir olan bir elemandır. Binanın taşıyıcı unsuruyla alakası yoktur.

Böyle bir manzarayla daha önce karşılaşmadım. Şantiyede çalışan işçiler menemen yapmışlardır ya da birisi muziplik olsun diye bırakmıştır veya başka bir grup farkında olmadan pencerenin üzerine koymuştur.

Denetimler daha sıkı yapılmalı. Planlama, projelendirme ve yapım sürecinde denetim çok önemlidir. Bu üçlü sacayağından birinin halkası kırılırsa bu yıkımlar kaçınılmaz olur.

Yıkım ekibinde çalışan işçi Mehmet Yılmaz ise metal kabı beton parçalarının arasında gördüğünde çok şaşırdığını belirterek, ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını anlattı. (DHA)