Aile boyu yalan ortaya çıktı: Dayı tutuklandı

Denizli’de merdivenden düştüğü söylenen 4 yaşındaki çocuğun, dayısının kullandığı aracın altında kaldığı ortaya çıktı. Dayı tutuklandı, anne hakkında suçu gizlemekten işlem yapıldı.

Selami AYDIN

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Olay Denizli'nin Honaz İlçesi'ne bağlı Kocabaş Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu anne Fatma Hilal tarafından ağır yaralı olarak Denizli Devlet Hastanesi'ne getirilen 4 yaşındaki Halid Hilal üç saat süren müdahalelelere rağmen yaşama tutunamadı.

Ailesi çocuğun merdivenden düştüğünü beyan etti. Fakat yapılan otopsisinde vücudundaki kemiklerin bir kısmının kırıldığı tespit edildi, kafatasında kırığa rastlandı.

‘JASAT YALANI ORTAYA ÇIKARDI'

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT)'ın yoğun sorularına rağmen aile çocuğun merdivenden düştüğü beyanını ısrarla sürdürdü. JASAT dedektifleri çapraz sorguya aldıkları anne Fatma Hilal'in çelişkili beyanları üzerine olayın üzerine gitti. Olay yerinde yapılan inceleme ve görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkan ekipler ölümün arkasındaki sırrı çözdü.

‘DAYISI MİNİBÜSLE EZMİŞ'

Ölen Halid Hilal'in evin önünde oyun oynadığı sırada dayısı Hasan Ş. (45)'nin kullandığı minibüsün altında kaldığı belirlendi. Dayı Hasan Ş'nin park halindeki aracı evin önünden çıkarırken yeğenini görmediği ve çocuğu ezerek ölümüne neden olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Hasan Ş. ifadesinde olayın kaza olduğunu söyledi. Hasan Ş. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken anne Fatma Hilal hakkında suçu gizlemekten işlem yapıldı.

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