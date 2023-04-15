Akar: Mehmetçik, 24 Temmuz 2015’den itibaren 37 bin 732 teröristi etkisiz hale getirdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Mehmetçik, 24 Temmuz 2015'den itibaren 37 bin 732 teröristi etkisiz hale getirdi. Getirmeye de devam ediyor. Sadece terörle mücadele değil arkadaşlar, bütün denizlerimizde, bütün semalarımızda, ülkemiz ve milletimizin hak ve menfaatini korumak için şu anda dahi Mehmetçik gözünü kırpmadan, ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla mücadelesini sürdürüyor" dedi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde AKP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen milletvekili aday tanıtım toplantısına katıldı.

Törende açıklamalarda bulunan Bakan Akar, şunları söyledi:

* “Şu anda Mehmetçik terörle mücadele konusunda gerçekten büyük bir başarıyla teröristlerin bütün inlerini, bütün korunaklarını, barınaklarını, sığınaklarını başlarına yıktı, yıkmaya devam ediyor. Teröristler 2 gece aynı yerde yatamıyorlar. Mehmetçik’in nefesi enselerinde. İnşallah bu mücadelenin sonunda 40 yıldan beri milletimizin başına musallat olan bu beladan ülkemiz ve milletimizi kurtaracağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Irak’ın kuzeyindeki terör kampları, Suriye’nin kuzeyindeki terör koridoru hepinizin bildiği gibi teröristlerin başlarına yıkılmıştır. Teröristler kazdıkları çukurlara gömülmüştür. Gömülmeye devam edecektir. Terörle mücadelede kararlıyız, azimliyiz.”

“MEHMETÇİK MÜCADELESİNİ SÜRDÜRÜYOR”

Sözlerini sürdüren Akar, şunları söyledi:

* “Mehmetçik, 24 Temmuz 2015’den itibaren 37 bin 732 teröristi etkisiz hale getirdi. Getirmeye de devam ediyor. Sadece terörle mücadele değil arkadaşlar, bütün denizlerimizde, bütün semalarımızda, ülkemiz ve milletimizin hak ve menfaatini korumak için şu anda dahi Mehmetçik gözünü kırpmadan, ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla mücadelesini sürdürüyor. Biz sadece terörle mücadele değil aynı zamanda dostlarımızın ve kardeşlerimizin Azerbaycan başta olmak üzere Libya dahil Somali’de, Katar’da, Kosova’da, Bosna’da dost ve kardeşlerimizin haklı davasında onlarla beraber olmaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz.” DHA