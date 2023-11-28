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AKOM uyardı: İstanbul’da yağışlı hava başlıyor, fırtına bekleniyor

Afet Koordinasyon Merkezi, İstanbul için yağmur ve fırtına uyarısı yaptı. AKOM'a göre İstanbul önce yağışlı hava, ardından fırtına etkisi altında olacak.

Yayınlanma: 10:07 - 28 Kasım 2023 Güncellenme:
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AKOM uyardı: İstanbul’da yağışlı hava başlıyor, fırtına bekleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) kentte bu akşam yağışlı hava beklendiğini duyurdu. AKOM’a göre yağışın akşam 22.00’de başlaması bekleniyor. Yarın sabah saatlerinden itibaren ise fırtınanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

9 gün önce İstanbul’da yağış ve fırtına Sarıyer’deki Rumelifeneri Mahallesi’nde etkili olmuştu.

İstanbul bu akşam saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkisine girecek. AKOM verilerine göre akşam saat 22:00 ile yarın (Çarşamba) sabah 10:00 saatleri arasında il genelinde fırtınanın etkili olması bekleniyor. Fırtına nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İstanbulların tedbirli olmaları gerektiği hatırlatıldı.

İBB AKOM verilerine göre, İstanbul'da hafta sonu etkili olan soğuk ve yağışlı havanın bugün itibari ile etkisini kaybetmesi beklenirken akşam saatlerinden itibaren bölgemize Orta Akdeniz üzerinden yeni bir alçak basınç sisteminin girmesi bekleniyor.

İki gün önce Üsküdar’da şiddetli fırtına nedeniyle bir sitenin bahçesindeki ağaç, park halindeki otomobillerin üzerine devrilmişti.

FIRTINAYA DİKKAT

Güneyin ılık ve nemli havasını bölgemize taşıyacak olan sistem nedeni ile rüzgârın Lodos (güney-batı) yönlerinden kuvvetlenerek kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde (60-90km/s) eseceği, beraberinde sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Hâlihazırda kış değerlerinde (4-8°C) seyreden sıcaklıkların hafta boyunca artarak bahar değerlerine (15- 18°C) yükselmesi bekleniyor.

İstanbul’da 19 Kasım günü de yağış ve fırtınanın etkisiyle kentin bazı noktalarında ağaçlar devrilmişti. Sarıyer’de Garipçe ve Rumelifeneri mahallelerindeki bazı restoran ve işletmelerde yağış ve fırtına nedeniyle hasar oluşmuştu, bazı ağaçlar yola devrilirken bazıları da yan yatmıştı.

Bu akşam saatleri (22:00) ila yarın (Çarşamba) sabah saatleri (10:00) arasında il genelinde etkili olması beklenen fırtına nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İstanbulların hazırlıklı ve tedbirli olmaları gerektiği hatırlatıldı.

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