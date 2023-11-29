AKOM’dan İstanbullulara sağanak uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, kentte gün boyu etkili olan yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Merkez, kuvvetli yağışların bir süre daha devam edip gece saatlerinde etkisini yitireceğini belirtti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada, vatandaşların dere yatakları ve çevresinden uzak durmaları, zorunlu olmadıkça trafiğe araçlarıyla çıkmamaları ve bodrum katlarında yaşayanların dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Acil durumlarda Alo 153 Çağrı Merkezi’ne ulaşabileceği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Sabah saatlerinden itibaren özellikle Avrupa Yakası genelinde etkili olan sağanak neticesinde İstanbul’un farklı bölgelerinde metrekareye 30 ila 75 kilogram aralığında yağış kaydedilmiştir. Yağışların Avrupa Yakası güney bölgeleri ile Anadolu Yakası genelinde akşam saatlerine (21.00) kadar kuvvetli şekilde etkili olmaya devam edeceği, ardından gücünü azaltarak gece saatlerine (01.00) kadar devam etmesi beklenmektedir.”

Açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmalarının önem arz ettiği kaydedildi.

VALİ GÜL DE UYARDI

Öte yandan İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul genelinde yağışlar azalmakla birlikte gece yarısına kadar etkisini sürdürecek. Evini su basan ya da su basma riski bulunan hemşehrilerimiz 112 veya kaymakamlıklara müracaat ettiği takdirde misafir ediyoruz, geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

İDO'DAN SEFER İPTALLERİ

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

İDO’dan yapılan açıklamada, yolcuların güncel seferleri internet adreslerinden takip edebileceği belirtildi.

Açıklamada, Eskihisar-Topçular, Sirkeci-Harem, Pendik-Yalova ve Yenikapı-Yalova seferlerinin halen devam ettiği ifade edildi. (AA)

İlginizi Çekebilir Trafikte rekor: Yoğunluk yüzde 90’ı geçti

İlginizi Çekebilir İstanbul’da baraj doluluk oranı yükseliyor