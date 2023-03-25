AKP’de ağır isimler aday olmadı…

AKP’de 285 milletvekilinden 30’a yakın isim yeniden aday olmak için müracaat etmedi. Eski bakanlar Recep Akdağ, Taner Yıldız, Mehdi Eker, Mahir Ünal ve Mehmet Özhaseki de aday olmadı.

Veli TOPRAK

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AKP’de milletvekili adaylığı için 6 bin 25 kişi başvuru yaptı.

Bazı parti yöneticilerinin yanı sıra genç isimlerden Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu da yeniden aday olmadı.

2018'de Erdoğan'ın isteği üzerine vekil seçilen Sofuoğlu, 14 Mayıs'ta TBMM'ye veda edecek.

BAŞVURU SAYISI DÜŞTÜ: AKP'den milletvekili adayı olmak için başvuranların sayısı 6 bin 25 olarak gerçekleşti. Bu adaylardan bin 176'sı kadın, 4 bin 849 aday ise erkek. 2018 seçimlerinde AKP'den milletvekili adayı olmak için toplam 7 bin 329 kişi müracaatta bulunmuştu. Böylece bir önceki seçime göre AKP'ye başvuruda 1.304 gerileme yaşandı.

30 VEKİL ADAY OLMADI: Meclis'te 285 milletvekili bulunan AKP'de 69 isim üç dönem kuralına takılıyor. Parti tüzüğüne göre aday yapılmaması beklenen bu isimlerinden bazıları yine adaylık başvurusu yaptı. Edinilen bilgiye göre toplam 30 milletvekili aday olmadı.

KİMLER ADAY DEĞİL: Aralarında eski bakanların da olduğu vekiller yeni dönemde milletvekilliği düşünmüyor. Eski Bakan olan milletvekillerinden Mehmet Özhaseki, Recep Akdağ, Taner Yıldız, Mehdi Eker ve Mahir Ünal adaylık başvurusu yapmadı. Milletvekillerinden Mustafa Ataş, Erol Kaya, Belma Satır, Cihan Pektaş, Osman Kahveci, Hakkı Köylü, Volkan Bozkır, Kenan Sofuoğlu ve Fetani Battal gibi isimler aday olmadılar.

LİSTE BAŞLARI DEĞİŞECEK: AKP'de bakanların tamamının aday gösterilecek olması nedeniyle büyükşehirlerde liste başları değişecek. AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın Kayseri'den Ankara'ya gelmek istediği belirtildi.

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