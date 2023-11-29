AKP ve MHP, İsrail-Gazze önergesini reddetti

TBMM Genel Kurulu’nda "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısı karşısında Türkiye'nin neden gerekli yaptırımları yapmadığı" konusunda verilen önerge AKP ve MHP vekillerinin oylarıyla reddedildi.

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TBMM Genel Kurulu'nda Saadet Partisi’nin “televizyonlardaki gündüz kuşağı programları”, İYİ Parti’nin “köylerin mahalleye dönüştürülmesi”, HEDEP’in “İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırısı karşısında Türkiye’nin neden gerekli yaptırımları yapmadığı”, CHP’nin emeklilerle ilgili önergelerinin gündeme alınması önerileri görüşüldü.

“EMEKLİLERİN KIŞI ZOR GEÇECEK”

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, odun, kömür ve doğal gaz fiyatlarındaki artışın emeklilerin zor bir kış geçireceğini gösterdiğini vurguladı.

Emeklinin aldığı maaşın karınlarını doyurmaya dahi yetmediğini söyleyen Yontar, emeklilerin intibak sorununun çözülmesini, en düşük emekli aylığının asgari ücretle eşitlenmesini, emekliye refah payı verilmesini, banka promosyonlarının iyileştirilmesini, emeklilerden alınan sağlık payının kaldırılmasını, aile yardımının kesilmeden devam etmesini istedi.

Saadet Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici, emeklilerin açlığa ve yokluğa mahkum edildiğini belirterek, emekli maaşlarının güncellenmesi gerektiğini ifade etti.

“EMEKLİLER İLK KEZ SOSYAL YARDIMA MUHTAÇ”

En düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyinde bulunması, asgari ücretin de memur maaşından az olmaması gerektiğini dile getiren Ekici, gıda enflasyonunun kontrol altına alınmasının da önemli olduğunu ifade etti.

İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, emeklilerin tarihte ilk kez sosyal yardımlara muhtaç hale geldiğini öne sürerek, “Emeklileri enflasyona ezdirmeyeceğiz” sözünün tutulmadığını vurguladı.

Emekliler için intibak düzenlemesi yapılmasını, TOKİ projelerinde kendilerine ayrılan kontenjanın artırılmasını, kira desteği verilmesini isteyen Kocamaz da en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması gerektiğini söyledi.

HEDEP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, açlık sınırının 14 bin liraya dayandığı bir dönemde 9 milyon emeklinin 7 bin 500 lira, dul ve yetimlerin ise daha az maaş aldığını söyleyerek, “Bununla nasıl yaşasın, nasıl geçinsin? En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olsun. Emekli, bırakın lokantayı, çay ocağına ve kahvehaneye bile gidemiyor” dedi.

AKP OCAK SONUNU İŞARET ETTİ

AKP Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, AKP’nin temel bakış açısının önce insan olduğunu dile getirerek, başta emekliler olmak üzere çalışanları ve vatandaşları enflasyona karşı koruma çabasının sürdüğünü öne sürdü.

Yapılan çalışmalara dair bilgi veren Zenbilci, “Emeklilerin şartlarının iyileştirilmesi bizim için çok önemli bir hedeftir. Bunun için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da ocak ayından sonra emeklilerin sorunlarının çözümü için çalışılacağını dile getirdiğini anımsatan Zenbilci, “Biz 22 yıldır bu milletle beraber Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasındayız ve dimdik duruyoruz, yaptığı işleri alkışlıyoruz. Bizim lider değiştirmeye, genel başkan değiştirmeye ihtiyacımız yoktur” diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, AK Parti’nin iktidara geldiği 2002 yılında en düşük emekli maaşıyla 8 çeyrek altın alınırken bugün en düşük emekli maaşıyla 2 çeyrek altın alınamadığını söyledi.

Köksal, AK Partililerin istese de lider değiştiremeyeceğini, izinsiz il ya da ilçe başkanı adayını dahi desteklemeyeceklerini ancak CHP’de demokrasi olduğunu ifade etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, iktidara geldiklerinde 116 dolar olan asgari ücretin bugün 420 dolar olduğuna işaret ederek, “Biz bunları yeterli görmüyoruz. Alım gücünü de artırmaya devam edeceğiz. Her zaman asgari ücretlimizin, emeklimizin, memurumuzun, çalışanlarımızın yanında yer almaya devam edeceğiz.” dedi.

CHP’nin grup önerisinin yanı sıra Saadet Partisi, İYİ Parti ve HEDEP’in grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda daha sonra, uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun tekliflerinin görüşmelerine geçildi. (AA)