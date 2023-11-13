AKP’de adaylık için başvuru süresi uzatıldı

AKP’de daha önce 17 Kasım'a kadar devam edeceği açıklanan yerel seçimlere yönelik aday adaylığı başvuruları uzatıldı.

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AKP Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “17 Kasım’da bitecek olan aday adayı müracaatlarımız, il başkanlarımızın talebi ve Sayın Cumhurbaşkanı’mızın takdirleriyle 22 Kasım Çarşamba günü saat 19.00’a kadar uzatılmıştır” bilgisini verdi.

Yavuz, teşkilat temayül yoklamasının ise 26 Kasım Pazar 10.00-16.00 arasında yapılacağını bildirdi.

AKP’de büyükşehir belediye başkanlığı için 50 bin TL, İl belediye başkanlığı için 30 bin, ilçe belediye başkanlığı için 20 bin TL bağış alınacak. (AA)

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