Abone Ol

AKP’de seçim işlerinden sorumlu başkan yardımcılığına 6 yeni isim

AKP Seçim İşleri Başkan Yardımcılığına 6 yeni isim atandı.

Yayınlanma: 21:40 - 01 Mart 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
AKP’de seçim işlerinden sorumlu başkan yardımcılığına 6 yeni isim

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, konuyla ilgili açıklamasında “Seçim işleri ekibimizi daha da güçlendirdik.” ifadesini kullandı.

Yavuz, daha önce belirlenen 9 kişiye ilaveten 6 kişinin daha Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oluruyla Seçim İşleri Başkan Yardımcısı olarak göreve başladığını bildirdi.

Buna göre Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı görevini Harun Tüfekçi, Yusuf Başer, Bülent Yağmur, Serpil Kavrak, Ahmet Özdemir, Nureddin Çelik, Sabri Öztürk, Gülay Sabancı ve Muhammet Fatih Toprak’la beraber, Hakan Çavuşoğlu, Recep Özel, Mahmut Atilla Kaya, İshak Gazel, Oğuzhan Kaya ve Mehmet Ali Özkan yürütecek. (AA)

Erdoğan'dan seçim tarihi açıklamasıİlginizi ÇekebilirErdoğan'dan seçim tarihi açıklaması

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
AKP Ali İhsan Yavuz Cumhurbaşkanı Hakan Çavuşoğlu İSHAK GAZEL Mahmut Atilla Kaya Recep Tayyip Erdoğan Sabri Öztürk seçim yağmur Yusuf Başer
X Reklam