AKP’den ‘ittifak’ açıklaması
AKP'li Ali İhsan Yavuz, Cumhur İttifakı’nda bulunan hiçbir partinin ‘yerel seçimlerde yokuz’ şeklinde bir açıklama yapmadığını ifade ederek "Henüz nerelerde ittifak yapılacağı belli değil. Çalışmalar devam ediyor" dedi.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partisinin TBMM'deki grup toplantısı öncesinde 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçime dair açıklama yaptı.
Yavuz, temayül yoklamasında oy kullanacak teşkilat mensuplarının, belediye başkanı AKP'li olan yerlerde belediye başkanı dışında iki isim, belediyesi AKP'de olmayan yerlerde üç isim yazabileceğini bildirdi.
Cumhur İttifakı’ndaki hiçbir partinin “yerel seçimlerde yokuz” demediğini anlatan Yavuz, “Henüz nerelerde ittifak yapılacağı belli değil. Çalışmalar devam ediyor” diye konuştu.
Teşkilat temayül yoklamasının 26 Kasım Pazar 10.00-16.00 saatlerinde yapılacağını hatırlatan Yavuz, “Sonuçlar saat 16.00’da Cumhurbaşkanımızın önüne düşecek” dedi. (AA)