AKP’li adayın eşi başka birinin adına oy kullanmaya çalıştı

Kırşehir'de AKP milletvekili adayının eşi, başka biri adına oy atmak isterken sandık kurulu başkanı durumu fark etti. Olay tutanak altına alınarak, vekil adayının eşinin kullandığı oy sandığa konulmadı.

İsmail AKDUMAN

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Kırşehir'de oy kullanma sırasında ilginç bir olay yaşandı. AKP 1. sıra milletvekili adayı Necmettin Erkan'ın eşi Ö.B. Erkan, Ahi Evran İlkokulu’nda başka birinin adına oy kullanmak isterken tespit edildi.

Oy pusulası ve zarf ile kabine giden Erkan, mührü bastıktan sonra zarfı sandığa atmak isterken sandık kurulu başkanı müdahale etti. Ö.B. Erkan’ın başka biri adına kullandığı oyun sandığa atılmasına izin verilmedi. Yaşanan olay hakkında sandık başkanı tarafından tutanak tutuldu.

TUTATAK DÜZENLENDİ

Yaşanan bu durumla ilgili tutulan tutanağa, “14 Mayıs 2023 tarihli seçimlerde 1197 nolu sandıkta sehven, üyemiz A.Y. tarafından, listemizde ismi olmayan kişiye oy pusulası ve zarf verilmiş, kişi de kabinde oyunu kullanmış ama sandık başkanı olaya müdahale etmiş ve milletvekili adayı Necmettin Erkan'ın eşi olduğunu söyleyen kişiye oy kullandırılmamış, zarf ve oy pusulası masa üzerinde bekletilmiştir” yazıldı.

“OYA YANSIYAN BİR ŞEY YOK”

AKP milletvekili adayı Necmettin Erkan, yaşanan olayın kendileriyle alakalı olmadığını ileri sürdü. Erkan, tutanak tutulduğundan bilgisi olmadığını söyleyerek, “Sandık görevlisi bana ve eşime zarf ve pusula verdi. Ben de eşimin başka bir yerde kullanacağını, burada kullanmayacağını söyledim. Eşime verilen zarf ve pusulayı görevlilere teslim ettik. Onların yaptığı hatayı ben düzelttim. Eşim kabine girmedi ve oy kullanmadı. Oya yansıyan bir şey yok. Bizim değil sandık görevlilerinin hatası” dedi.

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