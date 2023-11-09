AKP’li başkanın şirketine de soruşturma açıldı

Rekabet Kurumu (RK), Hatay ve Malatya'da çimento ve hazır beton üretimi ile satışı alanında faaliyet gösteren ve aralarında AKP’li Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın aile şirketi 'Çınarlar Beton'un da bulunduğu 18 teşebbüs hakkında ‘fiyat belirlemek, müşteri paylaşımı yapmak’ gerekçesiyle soruşturma kararı verdi.

Evren DEMİRDAŞ

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Rekabet Kurumu (RK), Hatay ve Malatya’da çimento ve hazır beton üretimi ile satışı alanında faaliyet bulunduğu 18 çimento firması hakkında soruşturma kararı verdi. RK'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, soruşturmanın söz konusu teşebbüslerin birlikte fiyat belirlemek ve bölge/müşteri paylaşımı yapmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4’üncü maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla açıldığı belirtildi.

Rekabet Kurumu'nun soruşturma kararı verdiği çimento firmaları arasında gri pasaportla insan kaçakçılığı skandalıyla gündeme gelen Yeşilyurt Belediye Başkanı AKP'li Mehmet Çınar'ın aile şirketi olan ‘Çınarlar Beton' da var.

AKP'Lİ BAŞKANIN FİRMASINA DA SORUŞTURMA AÇILDI

Yeşilyurt Belediye Başkanı AKP’li Mehmet Çınar’ın belediye tarafından yapımı süren Yeşilyurt Top Söğüt Villaları ve park inşaat alanına ‘Çınarlar Beton’ isimli şirketine ait betonu belediye işinde kullandığı ortaya çıktı. AKP’li Başkan Çınar’a ait şirketin, yapımı devam eden villa inşaatına gaz betonu verdiği park alanına ise şirketine ait araçların beton dökümü yaptığı ortaya çıkmıştı.

Olayın ortaya çıkması sonrasında AKP'li Çınar, “Şirketler kendi menfaatlerini gözeterek ticari faaliyetlerini organize ederler. İlgili yüklenici şirketler de bu kapsamda hareket etmişlerdir. Belirtmekte fayda var ki aileme ait olan firma Doğu Anadolu Bölgesi ve dolayısıyla Malatya ile çevresinde gaz beton imalatı yapan tek firmadır” diyerek kendini savunmuştu.

18 FİRMAYA SORUŞTURMA AÇILDI

Hatay'da faaliyet gösteren OYAK Çimento, Çimko Çimento, Ceyhan Hazır Beton, M.M. Tiftik Kardeşler, Ekintaş, Kadir Soylu Beton, KÇS Kahramanmaraş Çimento Beton, Filitoğlu; Malatya'da Acemoğulları Beton, Betontek, Çınarlar Beton, Çimbeton, Çimko Çimento ve Beton, Çimya Çimento, Erva Hazır Beton, Kavuksan, Mabetaş Malatya Beton ve Recydia hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.