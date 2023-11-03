AKP’li başkanın takipçi sevdası: Patatesten sonra tatil çekilişi

Afyonkarahisar’ın AKP’li Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, sosyal medya hesabının takipçi sayısını artırmak için her yolu deniyor. AKP’li Çöl, X hesabını takip edecekler arasından 4 aileye bir termal otelde 3 gün 2 gece tatil hediye edeceğini açıkladı.

Müslüm EVCİ

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Sosyal medya hesabı üzerinden bir fenomen gibi paylaşımlar yapan Afyonkarahisar'ın Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, takipçi sayısını artırmak için ilginç bir yönteme başvurdu.

AKP’li Başkan Mustafa Çöl, şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 4 ailenin 5 yıldızlı özel bir termal otelde, 3 gün 2 gece ücretsiz tatil fırsatından yararlanabilmesi için çekiliş yapılacağını duyurdu.

AKP’li Çöl, çekilişe katılmak isteyen vatandaşlara ise kendi X hesabını takip etmeleri ve paylaşımını beğenerek paylaşma şartı koydu.

AKP'li Başkan Mustafa Çöl, çekiliş sonucunu 5 Kasım tarihinde açıklayacaklarının bilgisini de verdi.

BİNLERCE YORUM VE BEĞENİ ALDI

AKP’li başkanın paylaşımına termal otelde tatil hakkı kazanmak isteyen binlerce sosyal medya kullanıcısının yorum ve retweet yapması ise dikkat çekti.

PATATES VE EKMEK ÇEKİLİŞLERİ DE YAPMIŞTI

Belediye Başkanı Mustafa Çöl, daha önceleri de kendisini beğenen, takip eden ve kendisine yorum yapan kişilere, Sandıklı patatesi ve ekmek çekilişleri yapmıştı.

7 ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU GÜN İLÇEDE KONSER VERİLMİŞTİ



Başkan Çöl’ün, ayrıca ağustos ayında Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 askerin şehit olduğu acı günde, ilçenin meydanında Hüseyin Kağıt konseri verdirmesi tepki çekmişti.