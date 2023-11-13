AKP’li Başkanla MHP’li üye arasında ilginç diyalog: Gizlimi saklımı bilen tek adamsın

AKP’li Elazığ Belediyesi kasım ayı meclis toplantısında 2024 yılı mali bütçe görüşmelerinde EBUAŞ’a personel alımlarıyla ilgili AKP’li Başkan Şahin Şerifoğulları’yla MHP grup başkanvekili Mehmet Çak arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Şerifoğulları MHP’li Çak’a, “4 buçuk senedir benim gizlimi bilen tek adamsın. Şimdi de düşman görüntüsü verme, dört buçuk sene beraberdik seninle” dedi. Çak ise, “Benim size karşı neden konuşmadığımı siz benden iyi biliyorsunuz” diyerek cevap verdi.

Evren DEMİRDAŞ

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AKP'li Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, başkanlık ettiği kasım ayı meclisi 2024 yılı bütçe görüşmelerinde Cumhur ittifakı üyeleri arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

AKP'li belediye başkanı Şahin Şerifoğulları'yla MHP'li meclis üyesi Mehmet Çak arasındaki -sırrımı biliyorsun- diyaloğu giderek polemiğe dönüştü.

CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin ‘aranızda ne konuşuldu?' soruları ise yanıtsız kaldı

“GİZLİMİZİ, SAKLIMIZI BİLEN ADAMSIN…”

2024 yılı mali bütçe görüşmeleri, Ulaşım Müdürlüğü bütçesi görüşmelerinde MHP'li Meclis üyesi Mehmet Çak’ın, belediye bünyesinde olan EBAUŞ'a personel alımlarıyla ilgili açıklamaları karşısında AKP'li Başkan Şerifoğulları şunları söyledi:

“Gizlimizi, saklımızı her şeyimizi bilen tek adam sensin. Sen gizlimizi saklımızı bilen bir insansın. 4 buçuk senedir benim gizlimi bilen tek adamsın. Şimdi de düşman görüntüsü verme dört buçuk sene beraberdik seninle beraberdik.

Sen de söyle ki ‘Vallahi seninle beraber değildim dört buçuk sene' ben de diyorum ki vallahi dört buçuk sene benimle beraberdin. Gizlimi saklımı biliyorsun her şeyi de konuşmuşuz. Bu gizli bir konu da değil.

Kameraların huzurunda konuşmayalım, basını çıkartıp yine konuşuruz hiç sıkıntı yok. Her şeyimizi, gizlimizi, saklımızı biliyorsunuz. Gizlimizi saklımızı da sadece dostumuza söyleriz seni de dost görmüşüz söylemişiz, sen rahat ol her şeyi de bilirsin sen.

4 buçuk senedir her şeyi konuşuyorsun şimdi niye konuşmayasın? Tavrımıza göre mi konuşuyorsun memleket sevdan nerede? Mehmet Çak ile senden bir tık fazla oturup konuşmuşuzdur o da kendi biliyor”

“MİLLETİN ÖNÜNE BİZİ ATMAYIN”

AKP'li Şerifoğulları'nın açıklamalarına tepki gösteren MHP'li meclis üyesi Mehmet Çak ise şunları söyledi:

“Beni milletin önüne atma başkanım ne biliyorum ben? Hemen üste çıkıyorsunuz bizi vatandaşın önüne atıyorsunuz böyle olmaz. Diyorsunuz ki ‘gizlimi bilen sensin' ben senin ne gizlini biliyorum.

Belediye meselelerinde ben sizinle gizli bir şey konuşmadım başkanım. Personel alımlarınıza biz mi karıştık? 37 tane meclis üyesi gelsin kameralar da gitsin gizli konuştuklarımızı konuşalım milletin önüne bizi atmayın biz neyi gizli konuşmuşuz?

Geçen seferki söyleminizi yuttuk ama bu kadar da olmaz. Ben senden gizli ne bileceğim başkanım? Sizden isteğim 37 meclis üyesini aşağıya alalım ne biliyorsak yüz yüze konuşalım.

Benim neden konuşmadığımı size karşı neden konuşmadığımı siz benden iyi biliyorsunuz. Dört senedir tavrınız böyle değildi ki bizi konuşturmuyorsunuz”