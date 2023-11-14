AKP’li Bayram: Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildim

AKP İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan tarafından Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildiğini açıkladı.

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AKP'li Serkan Bayram, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında kendi hayatını anlatan ‘Buğday Tanesi' isimli film dolayısıyla Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan tarafından Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildiğini duyurdu.

Filmin oynadığı ülkeler hakkında bilgi veren Bayram, bir ay önce İstanbul’da Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan’ın düzenlediği programa katılarak filmin gösterimini yaptıklarını belirtti ve şunları söyledi:

“Türkiye Ermenileri Patriği Sayın Maşalyan tarafından Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildim. Bu ülkemizin temsili ve tanıtımı için önemli bir konudur. Ben bu güzel adaylıktan dolayı Sayın Maşalyan ve bütün camiaya, her daim destekleyen aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum. Erzincan’ın bir dağ köyünde başlayan yolculuk dünyaya umut olmuş ve dünyayı sarmış, başa konmuş ve akın akın da devam ediyor.”

“ALTIN KÜRE'YE DE ADAY”

Bayram, Altın Küre Film Festivali’nde de aday olduklarını, burada da Türkiye’yi temsil etmeyi umduklarını belirtti.

AK Parti’ni engelli milletvekili Serkan Bayram’ın hayattaki mücadelesini anlatan “Buğday Tanesi” filmi, birçok yerde gösterime girmişti.

NOBEL’E KİMLER ADAY GÖSTEREBİLİYOR?

Dünyanın en saygın ödüllerinden biri olarak bilinen Nobel Ödülleri'ne adaylar, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nin üyeleri, üniversite profesörleri, bilim insanları, daha önce ödülü kazananların da aralarında olduğu kişiler tarafından gösterilebiliyor.

2023 Nobel Barış Ödülü’ne bu yıl İranlı kadın hakları savunucusu Nergis Muhammedi layık görülmüştü. (AA-SÖZCÜ)

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