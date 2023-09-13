AKP’li belediye, 1. sınıf tarım arazisine beton döktü

Bursa'da AKP'li belediye, 65 adet hobi bahçesi projesi için Kozluören köyünde, 1. sınıf tarım arazisine beton döktü.

Halil ATAŞ

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Bursa’da AKP’li Kestel Belediyesi, 65 adet hobi bahçesi için 1. sınıf tarım arazisine beton döktü. Ziraat Odası ve köylüler projeye tepkili.

“AVUCUMUZDA BİR AVUÇ TARIM ARAZİSİ KALDI”

Kooperatif başkanları ve muhtarlarla birlikte, Kozluören köyünde, belediyenin beton döktüğü tarım arazisini gezen Ziraat Odası Başkanı Eyüp Kılıç, “Kestel belediyesinin yapmış olduğu bu yanlıştan biran önce dönmesi gerek. 1. sınıf verimli tarım arazisine yaklaşık 65 adet bungalov ev yapılacağı belirtiliyor. Tarım arazisine başlatmış olduğu hobi bahçesinin su basmazları atılmış. DSİ'nin sulama havzasının bulunduğu yerlerde yapılıyor bu hobi bahçeleri. Bulunduğumuz her yerde, her platformda, tarım arazilerinin korunması gerektiğinin savaşını veriyoruz. Zaten elimizde avucumuzda bir avuç tarım arazisi kaldı. Bugün, dünyada tarımın konuşulduğu bir dönemde, bunun önüne geçemezsek yarın evlatlarımıza, torunlarımıza ne söyleyeceğiz” şeklinde konuştu.

“BAŞKAN ‘MÜSADE ETMEYECEĞİZ’ DEMİŞTİ”

Belediye başkanına, tarım il müdürüne, milletvekillerine bu durumu yüzlerce kez izah ettiklerini belirten Kılıç, şunları söyledi:

-Belediye başkanı ile 6 ay önceki bir görüşmemizde, ‘Biz bunlara müsaade etmeyeceğiz’ demişti. Hatta bu konuyu Seymen mahallemizde milletvekillerimizin de olduğu bir ortamda dile getirmiştik.

-Belediye başkanı burada bir hobi bahçesi oluşturmaya çalışıyor. Ne oldu da bu hobi bahçesi birinci derece tarım alanına kuruluyor, burada bir çalışma var. Böyle bir alan nasıl tarım vasfından çıkarıldı. Çıksın birisi bize bir açıklama getirsin.

“BUNUN ÖNÜNÜ ARKASINI ALAMAZSINIZ”

-Buradan sesleniyorum; yapmış olduğunuz bu çalışmayı durdurun. Biz tarım arazileri elden gitmesin diye kooperatiflerle mücadele ederken, siz tam tersini yapıyorsunuz.

-Bu örnek teşkil eder, bunun önünü arkasını alamazsınız, neye istinaden buraya hobi bahçesi yapıyorsunuz. Hemen dibinde ayva bahçesi, diğer tarafında armut bahçesi, öteli tarafında mısır tarlası.

“ÇİFTÇİNİN ANASI AĞLIYOR, MAZOT OLMUŞ 40 LİRA”

-Sayın başkana buradan soruyorum: Bu yaptığınız hobi bahçeleri kimlere verilecek..? Bunların sahipleri kim olacak..?

-Bunlar kura ile mi çekilecek..? Kökünden yanlış olan bir olaya vatandaşı neden ortak ediyorsunuz?

-O zaman ben de şunu isterim, yan taraftaki bahçe de benim. O zaman o bahçeye benim de yapı yapmama izin verin. Zaten buğday 5 lira, mısır 5 lira yerden kalkmıyor.

-Çiftçinin anası ağlıyor, mazot olmuş 40 lira. Sen kalkıp diyorsun ki ben hobi bahçesi yapacağım.

“BU YANLIŞTAN DERHAL VAZGEÇİN”

-Bakın bu sevdadan vazgeçin, kötü örnek olur, insanlara derdimizi anlatamayız. Onun için bu projenin mutlaka durması gerekiyor.

-Bu yanlış projenin takipçisi olacağız, gerekirse Kozluören köyünü, Bababsultan köyünü, Şevketiye köyünü, Kazancı köyünü, Ümitalan köyünü komple buraya indireceğiz. Bu yanlıştan derhal vazgeçmenizi rica ediyorum. Burada yapılacak hobi bahçeleri, çevrede meyve ve bilumum hırsızlıkları da artıracak.