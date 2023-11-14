AKP’li belediye Ensar yöneticisini zengin etti

Ensar Vakfı yöneticisi İsmail Şirin’in aile şirketleri, AKP’li Üsküdar Belediyesi’nin içecek ve gıda ihalelerinin abonesi oldu.

Özlem GÜVEMLİ

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Üsküdar Belediyesi, sosyal tesislerinde satmak üzere 40 çeşit içecek almak üzere 13 Eylül günü ihale düzenledi.

İhaleye tek geçerli teklif sunuldu. İhaleyi 2 milyon 32 bin liralık tek teklifin sahibi Şirin Kardeşler Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kazandı.

Yılın ilk 6 ayı için içecek almak üzere geçtiğimiz şubat ayında düzenlenen içecek ihalesini de 3 milyon 651 bin TL'ye aynı şirket almıştı.

2023 yılında içecek almak için AKP'li belediyenin düzenlediği toplam 5 milyon 683 bin TL'lik içecek ihalesini aynı şirket almış oldu.

İhaleleri toplayan Şirin Kardeşler Gıda, Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı ve eski Üsküdar Şube Başkanı İsmail Şirin ve kardeşi İbrahim Şirin’e ait.

GIDA İHALELERİNİN DE VAZGEÇİLMEZİ

Şirket AKP'li belediyenin gıda ihalelerinin de abonesi haline gelmiş durumda. 2022 yılında düzenlenen 68.4 milyon liralık ve 2023 yılı için düzenlenen 84.7 milyon liralık gıda alım ihalelerini de Ensar Vakfı yönetici İsmail Şirin ve ailesine ait şirketler aldı.

Şirin ailesi Üsküdar Belediyesi'nden sadece son iki yılda toplam 153 milyon liralık gıda ihalesi kazanmış oldu.

Şirin ailesine verilen milyonlarca liralık ihaleler nedeniyle Üsküdar Belediyesi önünde protesto gösterisi de düzenlenmişti.