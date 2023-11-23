AKP’li belediye milyonlarca liraya ‘fındık kulesi’ yapacak

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, kamu kurumlarına tasarruf tedbiri çağrısı yaparken Ordu'nun Fatsa ilçesinin AKP'li Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar, 35 milyon liraya fındık kulesi yapacağını açıkladı.

İsmail AKDUMAN

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkede yaşanan ekonomik kriz ve artan enflasyon nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarına tasarruf tedbirleri uygulanması için çağrıda bulunmuştu. Ancak, Erdoğan’ın bu çağrısına rağmen AKP’li Fatsa Belediyesi’nin, kentin ivedilikle ihtiyacı olmayan bir projeye başlattığı ortaya çıktı.

Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar, kent merkezinde Çerkezler Tepesi olarak bilinen 99 dönüm araziye 35 milyon lira harcayarak fındık kulesi ve mesire alanı yapmaya başladığını açıkladı.

“KENTİN DEĞERİNİ ARTIRACAK”

Fındık kulesinin yanı sıra içerisinde piknik alanları, bisiklet, mescit ve yürüyüş yolu, çocuk oyun alanı, kır kahvesi ile büfelerin bulunacağı projenin inşaatında inceleme yapan Başkan İbrahim Ethem Kibar, “Şu anda ilk etabımızın tamamlanması ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor.

Çerkezler Tepesi projesi yaklaşık 99 dönüm arazi üzerine 35 milyon TL’lik bütçeyle hayata geçirilecek. İlk etapta, yeşil alanlar, piknik alanları, bisiklet ve yürüyüş yolları, açık ve kapalı oturma alanları, çocuk oyun alanları, günübirlik spor alanları, kır kahvesi ve yöresel ürün satış büfeleri yer alacak. Tamamlandığında Karadeniz’in sahile en yakın A tipi mesire alanı olacak olan Çerkezler Tepesi projemiz, şehrimize ve halkımıza büyük bir değer katacak. Doğal güzelliklerimizi koruma ve Fatsa’mızı daha yaşanabilir bir şehir haline getirme vizyonumuz doğrultusunda önemli bir adım olarak gördüğümüz projemiz şehrimize şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.

ERDOĞAN’IN KARARIYLA İMARA AÇILMIŞTI

Ordu’nun Fatsa ilçe merkezindeki halk arasında Çerkezler Tepesi olarak bilinen yaklaşık 99 dönümlük ormanlık arazi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla yapılaşmaya açılmıştı. Ardından da 2021 yılı Şubat ayında Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ve Fatsa Orman İşletme Şefi Sevil Şen'in saha teslim tutanağına attıkları imza ile Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait Çerkezler Tepesi'ndeki 99 dönümlük arazinin 29 yıllığına Fatsa Belediyesi'ne tahsisi gerçekleşmişti. İlçe halkı tepenin kent merkezindeki tek yeşil alan olduğunu ve yapılaşmaya açılmasıyla buradaki ağaçların kesileceğini belirterek tepki göstermişti.

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