AKP’li belediyeden ‘el insaf’ dedirten karar!

AKP'li Tokat Belediyesi yaklaşık 70 yıl önce, sel ve erozyona engel olması için vatandaşların katılımıyla yapılan ormanlık alanın 27 bin 624 metrekarelik kısmını imara açtı.

İsmail AKDUMAN

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Tokat Belediye Meclisi, mülkiyeti il özel idare ait olan kent merkezinde bulunan ve Gıj Gıj tepesi olarak bilinen üzerinde sadece bir süre lokanta olarak hizmet veren bina bulunan, çam ağaçlarıyla kaplı alanın 27 bin 624 metrekarelik kısmını imara açtı.

Yaklaşık 70 yıl önce sel ve erozyona karşı vatandaş ve devlet iş birliğiyle ağaçlandırılan, daha sonraları mesire ve piknik yeri olarak kullanılan tepedeki çamların kesilecek olmasına bölge halkı tepki gösterdi.

İmara açılan alanın özel idare tarafından otel yapılmak üzere satılacağı ileri sürüldü.

“KENTİN AKCİĞERLERİNDEN ELLERİNİZİ ÇEKİN”

Aile büyükleri tarafından ağaçların tepeye dikildiğini ve bu ağaçların kentin akciğerleri olduğunu belirten vatandaşlar, bölgenin imara açılmasının ne kente ne de kendilerine bir faydası olmadığını söyledi.

Tepenin ketin sembolü olduğunu, 60-70 yıllık ağaçların korunması gerektiğini anlatan bölge halkı, “Kentin akciğerlerinden elinizi çekin” diyerek bölgenin imara açılmasına tepki gösterdi.

“İNŞAAT RANTINA KURBAN EDECEKLER”

Tokat Belediyesi’nin İYİ Partili Meclis üyesi Emin Kılıç, tepenin 1950 yıllarında kıraç olduğunu ve üzerinde ağaç bulunmadığını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

-Tokat şehir merkezinde aynı yıllarda iki büyük sel felaketi yaşanıyor. Can ve mal kayıpları oluşuyor.

-Bunun üzerine 1955 yılında orman mühendisi Kemal Aşk önderliğinde bir seli önleme projesi geliştiriliyor.

-Bu proje kapsamında Gıj Gıj tepesi ağaçlandırılıyor. Bir çok yerde kayalar dinamitle patlatılarak teraslar oluşturuluyor.

-Bu teraslara insan gücüyle toprak taşınıyor ve çam dikiliyor. Bu çamlar şu anda 60 – 70 yaşında.

-Bütün Tokatlıların emeği var, gözü gibi koruduğu sembol bir tepe. Maalesef, bu yıl şubat ayında buranın 27 dönümlük alanı Tokat meclisi kararıyla imara açıldı. 27 bin metrekareye inşaat yapılmasına izin verildi.

-Bizim isteğimiz; bu güzel orman alanının, insan eliyle yapılmış, 60-70 yaşındaki çam ağaçlarının inşaat rantına kurban edilmemesi. Bu satış işinden komple dönülmesi. Bizim devraldığımız gibi bizden sonra gelecek nesillere burayı devretmek istiyoruz.