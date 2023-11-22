AKP’li belediyeden İBB’ye ‘vergi payı’ engeli!

Sayıştay denetiminde, Beyoğlu Belediyesinin mevzuata göre İBB’ye aktarması gereken 14.7 milyon liralık çevre temizlik vergisi payını aktarmadığı ortaya çıktı.

Özlem GÜVEMLİ

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Beyoğlu Belediyesi'nin 2022 yılı Sayıştay Denetim Raporu'nda dikkat çeken tespitler yapıldı.

Rapora göre Beyoğlu Belediyesi, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalardan tahsil ettiği çevre temizlik vergisinin yüzde 20'si olan toplam 14 milyon 722 bin 963 TL'yi İBB'ye aktarmadı.

Kalkınma Ajansı hesabına belediyenin pay aktarmadığı ve birikmiş borcun 2 milyon 144 bin 850 TL olduğu da ortaya çıktı.

27.2 MİLYONLUK BORÇ BİRİKTİ

Yıl sonu itibariyle de tahsil edilen toplam 27 milyon 279 bin 591 TL tutarında taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına ait katkı payının Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına gönderilmediği belirlendi.

Raporda, belediyenin gecikme zammına maruz kalmaması ve sorumlular hakkında yasal işlemler uygulanmaması için katkı paylarının ilgili idareye mevzuatında belirtilen sürede gönderilmesi gerektiği kaydedildi.

GÜNÜBİRLİK KİRALIK EVLER UYARISI

Beyoğlu sınırları içinde günübirlik kiralık evlerin ruhsatsız faaliyet gösterdiği, Çevre Temizlik Vergisi ve Emlak Vergisi işlemlerinin sağlıklı şekilde yapılmadığı da belirlendi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden alınan kayıtlara göre Beyoğlu Belediyesi sınırları içerisinde bin 288 adet günübirlik kiralanan evin ruhsatsız şekilde faaliyette bulunduğu aktarıldı.

Yapılan incelemede, bu işyerlerinin 678 adetinin çevre ve temizlik vergisi mükellefiyetinin tesis edilmediği tespit edildi.

Mevzuat gereği günübirlik kiralık evlerin işyeri hüviyetine sahip oldukları ve bu yerlerden ticari kazanç elde edildiği vurgulanarak “Bu yerlerden 413 adetinin emlak vergisi beyannamelerinin ‘mesken' olarak verildiği ve bu nedenle söz konusu yerlere iş yeri üzerinden değil mesken üzerinden emlak vergisi tahakkuk ettirildiği tespit edilmiştir” denildi.

Vergi tahsilatının mevzuata uygun şekilde yapılması uyarısı yapıldı.