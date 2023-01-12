AKP’li belediyenin 19 milyon harcadığı meydan çöktü
AKP'li Elazığ Belediyesi tarafından yapılan ve yaklaşık maliyeti 19 milyon liraya ihale edilen 15 Temmuz Demokrasi Meydanında belediyeye ait temizlik aracının temizlik yaptığı esnada meydanda çökme oldu. Belediye ekipleri çöken alanı kırmızı şerit çekerek kapattı.
Elazığ Belediyesi’nin kent merkezinde 19 milyon liraya ihale edilen ve 1 Ocak'ta hizmete açılan 15 Temmuz Demokrasi Meydanında çökme meydana geldi. Meydanın çökmesi sonrasında devrilen temizlik aracı vinçle kaldırılırdı. Temizlik aracı şoförünün kazada yaralanmadan kurtuldu.
O MEYDAN MAHKEMELİK OLMUŞTU
AKP'li Elazığ Belediyesi tarafından, 19 milyon maliyetle kent merkezinde yapımı süren 15 Temmuz Demokrasi Meydanı Düzenlemesi ve Yeraltı otoparkı, yapım işi mahkemelik olmuştu. Yapım işini ilk üstlenen Çetin İnşaat'tan alınıp Özsal inşaat- Evrensel Yol inşaat isimli firmaya vermesi sonrasında Çetin İnşaat yargıya başvurmuştu.
Çetin inşaatın itirazları üzerine Danıştay 13. Dairesi, meydan düzenlemesi ve yeraltı otoparkı işinin tekrardan Çetin İnşaat’a verilmişti. Verilen karar sonrasında inşaat çalışması durmuştu.
AKP’li belediyenin, ihaleye katılmaları için aralarında Evrensel Yol İnşaat dahil olmak üzere 16 firmaya davet göndermesine rağmen inşaatın yapımını ilk üstlenen Çetin İnşaatı ihaleye almamıştı.