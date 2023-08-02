AKP’li belediyeyi mahkeme de durduramıyor

AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi, CHP'li Atakum Belediyesi'nin Yalı Kafe'yi elinden alarak yerine 3 katlı millet kıraathanesi ve kitap kafe yapmaya başladı. CHP'li meclis üyeleri inşaatın durdurulması için 5 kez yargıya başvursa da AKP'li belediye, kararlara rağmen inşaatı sürdürdü ve toplamda 4 bina inşa etti, biri mescit olarak kullanılıyor.

İsmail AKDUMAN

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Atakum sahilinde yer alan ve daha önce uzun süre ilçe belediyesi tarafından sosyal tesis ve yeşil alan olarak olarak kullanılan Yalı Kafe, 31 Mart seçimlerinin ardından ilçe belediyesi AKP’den CHP’ye geçti.

Arsanın sahibi olan iller bankası bir süre sonra kafe alanını satışa çıkardı.

ARAZİ, AKP’Lİ BELEDİYEYE VERİLDİ

Atakum Belediye Başkanı Deveci, 5 bin 654 metrekarelik araziyi satın almak için banka yönetimi ile görüşmeler yaparken, banka araziyi AKP’li Büyükşehir Belediyesi’ne millet kıraathanesi ve kitap kafe yapmak üzere verdi.

Büyükşehir Belediyesi de, 2020 yılı Ağustos ayında arazide bulunan tesisleri yıkıp, ağaçları sökerek alana yaklaşık 49 milyon liraya 3 katlı millet kıraathanesi ve kitap kafe ile mescit yapabilmek için imar değişikliği yaptı.

CHP’li meclis üyeleri de yapılan imar değişikliğinin iptali için dava açtı. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Ancak Başkan Mustafa Demir, her kaybettiği davadan sonra projede küçük kelime değişiklikleri yaparak tekrar meclis kararı çıkardı. Mahkeme tam beş kez, belediyenin imar değişikligi kararını iptal etti.

Ancak, AKP’li belediye mahkeme kararlarına rağmen çalışmalara devam ederek, projeyi bitme aşamasına getirdi.

SÖZCÜ, MAHKEME KARARLARININ UYGULANMADIĞINI GÖRÜNTÜLEDİ

AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in beş mahkeme kararını hiçe sayarak çalışmalara devam ettiğini SÖZCÜ görüntüledi.

Bitme noktasına gelen 4 binada işçilerin çalışmaya devam etmesine CHP’li Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Hasan İpek tepki gösterdi.

İpek, çalışmaların bir an önce durdurulmasını ve mahkeme kararlarına uyulmasını isteyerek, “Burası Atakum sahilinde Atakum Belediyesi’nin kullanmış olduğu bir sosyal tesisti. Büyükşehir belediyesi burayı kamudan aldı. Biz Atakum belediyesi olarak ücret karşılığında almak istedik ama bize verilmedi. Biz iller bankası’ndan kiralık olarak kullanıyorduk. Daha sonra burayı büyükşehir belediyesi bedelsiz aldı. Burayı aynı şekilde kullanmış olsaydı sıkıntı yoktu. Ancak buradaki ağaçları kesti. Sonra buraya biri mescit 4 tane beton binayı sıkıştırmaya başladı” dedi.

“MAHKEME İPTAL EDİYOR ONLAR YENİ MECLİS KARARI ÇIKARIYOR”

AKP’li Büyükşehir Belediyesi’nin hukuku ayaklar altına aldığını ileri süren Hasan İpek,

şöyle konuştu:

-Bununla ilgili biz mahkemeye başvurduk. Mahkeme 4 defa buranın imar değişikliği kararını iptal etmesine rağmen inşaata devam edildi.

-Biz burayı mahkemeye veriyoruz, mahkeme iptal ediyor ya da yürütmeyi durdurma veriyor.

-Bunun üzerine belediye meclisi olağanüstü toplanarak yeni bir karar alıyor. Sadece bir cümleyi bir kelimeyi çıkararak yeni, bir karar oluşturuyorlar.

-Bu kararla inşaata tekrar devam ediyorlar. Son olarak 27 Haziran tarihinde bölge idare mahkemesi bura için yürütme durdurma kararı verdi. İnşaat ruhsatını şu anda kullanamazsanız dedi.

-Ancak bir aydır inşaata devam ediliyor. Hukuk tanımazlık buna derler. Bizim isteğimiz buna büyükşehir belediyesi, o devreye girmiyorsa şehircilik müdürlüğü devreye girip inşaatı durdurması lazım.

-Gerekirse savcılığın bu konuya el atması lazım. Hukuk şu anda ayaklar altına alınıyor. Çünkü mahkemenin verdiği karar uygulanmıyor. Mahkeme kararı itibarsızlaştırılıyor.

-Mahkeme kararının uygulanmasını tekrar tekrar meclis kararı alarak engelliyorlar. Aslında bu kamu suçudur.

-Bununla ilgili savcılığın işlem yapmasını bekliyoruz. Israrla inatla maalesef devam ediyorlar.

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