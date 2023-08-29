AKP’li Ula Belediyesi 14 arsasını 33 milyona satışa çıkardı

Muğla’nın AKP'li Ula Belediyesi, 4 ayrı mahalledeki toplam 8 bin 945 metrekarelik 14 parsel arsayı, 33 milyon 58 bin lira muhammen bedel karşılığında 9 Eylül'de açık teklif usulü ile satışa çıkaracağını duyurdu.

Mustafa SARIİPEK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ula Belediyesi, mülkiyetinde bulunan Esentepe, Demirtaş, Ayazkıyı ve Gölcük mahallelerindeki toplam 8 bin 944,99 metrekarelik 14 parsel arsayı, 33 milyon 58 bin lira muhammen bedel karşılığında 9 Eylül 2023 tarihinde açık teklif usulü ile satışa çıkaracak.

Ula Belediyesi Nail Çakırhan Toplantı Salonunda saat 14.00'te gerçekleşecek açık teklif usulü ihale ile ilandaki arsaların sırasıyla İhale Komisyonu (Encümen) huzurunda satılacağını açıklandı.

SATILACAK ARSALARIN LİSTESİ

Esentepe Mahallesi

1921 parsel 536,06 metrekare arsa 2 milyon 680 bin TL

1922 parsel 486,07 metrekare arsa 2 milyon 430 bin TL

1923 parsel 480,80 metrekare arsa 2 milyon 400 bin TL

1951 parsel, 420,59 metrekare arsa 2 milyon 100 bin TL

Demirtaş Mahallesi

509/103 parsel 665,06 metrekare arsa 3 milyon 325 bin TL

550/9 parsel 607,43 metrekare arsa 3 milyon 35 bin TL

Ayazkıyı Mahallesi

34/3 parsel 323,99 metrekare arsa bir milyon 458 bin TL

234/5 parsel 329,47 metrekare arsa bir milyon 480 bin TL

234/4 parsel 329,86 metrekare arsa bir milyon 485 bin TL

Gölcük Mahallesi

236/4 parsel, 677,66 metrekare arsa 2 milyon 440 bin TL

236/5 parsel 1008 metrekare arsa 2 milyon 520 TL

236/6 parsel 1015 metrekare arsa 2 milyon 540 bin TL

236/7 parsel 1005 metrekare arsa 2 milyon 515 bin TL

236/8 parsel 1060 metrekare arsa 2 milyon 650 bin TL