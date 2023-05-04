AKP’nin düzenlediği Cengiz Kurtoğlu konserinde yangın: Bakan Nebati de oradaydı
Mersin'in Tarsus ilçesinde AKP teşkilatının düzenlediği Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebatin'in de katıldığı Cengiz Kurtoğlu konserinde yangın çıktı. Yangın sonrası Bakan Nebati ve şarkıcı Kurtoğlu, alandan çıkarıldı.
Mersin’in Tarsus ilçesinde AKP teşkilatı tarafından düzenlenen Cengiz Kurtoğlu konserinde teknik malzemelerin bulunduğu TIR’da yangın çıktı.
Sahneye kadar ulaşan duman nedeniyle, konsere katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, korumalar eşliğinde makam aracına alınıp, olay yerinen uzaklaştırıldı.
Ünlü şarkıcı Cengiz Kurtoğlu da yükselen duman nedeniyle sahneden indi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, konsere gelen vatandaşlar ise dağıldı. (DHA)