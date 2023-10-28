AKP’nin Filistin mitingi için tüm ilçelerden otobüs kaldırıldı

AKP'nin düzenlediği ve Cumhur İttifakı'nda yer alan partilerin de katılım sağlayacağı 'Büyük Filistin Mitingi' için hazırlıklar tamamlandı. Katılımcıların miting alanına ulaşması amacıyla kentin 39 ilçesinden otobüsler kaldırıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla bugün Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek olan ‘Büyük Filistin Mitingi’ için hazırlıklar tamamlandı.

Miting için giriş ve çıkış noktalarında ile havalimanı çevresinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Miting alanı girişinde vatandaşlar üst ve çanta aramasının ardından içeri alındı. Alana platform kurulumları tamamlandı. Sahnedeki dev ekranların yanı sıra alan içerisinde çok sayıda ekran konuldu. Basın mensupları içinde yayın yapabilmeleri için platform hazırlandı. Mitingin saat 15.00 sıralarında başlaması öngörülürken etkinliğe siyasi liderlerin yanı sıra STK üyeleri ve vatandaşların katılması bekleniyor. Alanda yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı polis, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri de bölgede hazır bulunuyor.

25 SEYYAR BAZ İSTASYONU

Mitingin yapılacağı alana 60 metre uzunluğunda, 14 metre yüksekliğinde dev sahne kuruldu. Türk bayrakları ile Filistin bayrakları ve Mescid-i Aksa’nın yer aldığı görsellerle donatılan sahneye, katılımcıların mitingi rahat izleyebilmesi için 6 ayrı LED ekran yerleştirildi. Miting alanına ayrıca 29 ses ve ekran kulesi ile internet kalitesini artırmak için ek olarak 25 seyyar baz istasyonu kuruldu.

Miting alanına 12 ayrı giriş kapısında oluşturulan güvenlik noktalarından geçerek alınan vatandaşların, ellerinde Türk bayrağı ile Filistin bayrağı taşıdıkları görüldü. Katılımcıların miting alanına ulaşması için kentin 39 ilçesinden otobüsler kaldırıldı. Bu arada, kentte Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tüm toplu taşıma araçları hafta sonu ücretsiz hizmet veriyor.

YUSUF İSLAM SAHNE ALACAK

Saat 15.00’te başlaması planlanan mitingde, dünyaca ünlü sanatçılar Yusuf İslam, Maher Zain ve Ömer Karaoğlu sahne alacak. Mitinge, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da katılacak. (DHA-AA)

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