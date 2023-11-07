AKP’ye geçen Hatipoğlu’na ateş püskürdü: Ellerim yakanda olacak

2 Kasım'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yaşadığı görüş ayrılıkları nedeniyle partisinden istifa eden Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, AKP'ye katıldı. İYİ Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Melih Aydın, Hatipoğlu'na ateş püskürdü.

Kemal ATLAN

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüş ayrılıkları olduğunu ifade eden Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, geçtiğimiz Perşembe günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.

GÖRÜŞ AYRILIKLARI NEDENİYLE İSTİFA ETMİŞTİ

Hatipoğlu paylaşımında, “Büyük Türk Milleti’nin bilgisine; Türkiye ve Eskişehir sevdalısı bir insan olarak çıktığım siyaset yolculuğunda, Eskişehir Milletvekili seçildiğim İyi Parti ile Genel Seçim sürecinden bu yana derin görüş ayrılıkları yaşamaktaydım. Parti içi istişare sürecimizin de sağlıklı yürümemesinden kaynaklı olarak, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’i de bilgilendirerek İyi Parti’den istifa ediyorum” ifadelerine yer vermişti.

“BİNDİĞİM ARAÇTAN İNMEM”

Mayıs 2023 seçimleri öncesi Eskişehir’de bir yerel televizyonda canlı yayına katılan Nebi Hatipoğlu, kendisine yöneltilen, ‘Seçim sonrası İYİ Parti yeniden muhalefette kalıp, AKP yeniden iktidar olura AKP’ye geçer misiniz?” sorusuna, “Tabii ki geçmem. Ne işim var. Türkiye’de iki tip siyasetçi var. Biri siyaseti iş olarak yapanlar, ikincisi siyaseti hizmet olarak yapanlar. Biz siyaseti hizmet olarak yapacağız. İş kolu olarak yapmayacağız. Ben şahıs olarak bindiğim araçtan inmem yani” şeklinde yanıtlamıştı.

AKP’YE GEÇTİ

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplandı. Toplantıda Erdoğan, İYİ Parti'den istifa eden ve AKP'ye katılan Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'na partisinin rozetini taktı.

Seçim öncesi AKP’ye geçmeyeceği yönde açıklamada bulunmasına rağmen bugün düzenlenen törenle AKP’ye geçen Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla şu ifadelere yer verdi:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleri ile AK Parti ailesine katılmış bulunmaktayım. Rabbime dua ederim; çıktığım bu yolda beni mahcup etmesin. Milletimize ve çok sevdiğim Eskişehir'ime güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. Eskişehir'i merkeze koyan siyasetimi aynen sürdüreceğim ve kentimizin uzun yıllardır kronikleşmiş sorunlarını tek tek çözme kararlılığındayım.”

“ROZET TAKTIĞIM ELLERİM YAKANDA OLACAK”

Milletvekilliği seçimlerinde 3’üncü sıra İYİ Parti Eskişehir adayı olan ve şu anda da İYİ Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Melih Aydın, Milletvekili Nebi Hatipoğlu’nun AKP’ye geçmesine tepki gösterdi. Zamanında Nebi Hatipoğlu’nun İYİ Parti'ye geçerken rozetini kendisinin takarken çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Melih Aydın tepkisini şu ifadelerle dile getirdi:

“Bütün Eskişehir ‘o senin hakkını yedi, milletvekilimiz sen olmalıydın' derken rozetini ellerimle taktım ben. Çünkü benim için makamlar önemsiz, aslolan memleketimizdi. İşte şimdi o hakkım sana helal değil. Hem bu dünyada hem öbür dünyada o rozet taktığım ellerim yakanda olacak.

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