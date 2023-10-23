AKP’ye geçti kurtulamadı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aydın Nazilli ilçe belediyesinin önceki dönem MHP’li Belediye Başkanı Haluk Alıcık ile geçtiğimiz günlerde İYİ Parti’den AKP’ye geçen mevcut Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, hakkında soruşturma izni verdi.

Latif SANSÜR

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Nazilli'nin Revizyon İmar Planı'nı mevzuata aykırı, imar kirliliğine ve kentin siluetinin bozulmasına neden olacak şekilde değiştirme ve belediyeye ait arazilerin üzerindeki ürünleri bazı şahıslara ihalesiz verme suçlamasıyla önceki dönem ve mevcut belediye başkanları ile meclis üyelerine yargı yolu göründü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya imzasıyla Başkan ve Meclis üyeleri ile iki bürokratın yargılanmasına izin veren yazısı adı geçenlere tebliğ edildi.

BAHÇE VE MERALAR İHALESİZ VERİLMİŞ

Geçtiğimiz günlerde seçildiği İYİ Partiden istifa ederek AKP'ye geçen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ile Emlak İstimlak Müdür Vekili Ali Dürge hakkında belediye arazileri üzerinde bulunan portakal, zeytin, ot gibi ürünleri ihale yapılmadan, rekabet şartları oluşturulmadan, tutanakla bazı kişilere verilmesi suçu işledikleri belirlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AKP'li Başkan Özcan'a görevli personele mobbing uygulama suçlamasına ise soruşturma izni vermedi.

SINIRSIZ TAKS, 10 KAT İZNİ VERİLMİŞ

İçişleri Bakanlığı müfettişleri geçtiğimiz yıl yaptıkları incelemede önceki dönemin MHP'li Belediye Başkanı ve halen MHP Aydın İl Başkanlığı yapan Haluk Alıcık ve Meclisi'nin ise Aralık 2013 tarihli oturumunda kentin siluetini bozan ve imar kirliliği yaratan kararı aldığını tespit etti. Meclis kararında mevzuata aykırı olarak en fazla yüzde 60 olması gereken arsa üzerindeki yapı kullanım alanının, (TAKS) serbest, kat sayısının ise 10'a yükseltilmesinin yasalara aykırı olduğuna ilişkin rapor tuttu. Raporda 2019 seçimlerinde göreve gelen Kürşat Engin Özcan ve meclisinin de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın olumsuz görüşüne rağmen aynı yönde kararlar aldığı da raporda belirtildi.

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