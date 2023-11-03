Akşener’dan Erdoğan’a Ali Yerlikaya çağrısı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kütahya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, "Dün gecekondudan çıkıp bugün bahis işleriyle kara para aklama işini çocuklarımızı da alet ederek Türkiye'yi bozan, Türkiye'yi gerçekten gri listeye aldıran o anlayışı gör ve ortadan kaldır. Sayın Erdoğan, Sayın Ali Yerlikaya iyi gidiyor. Onun ellerinden sakın ola tutma. Çünkü bu ülke neredeyse Kolombiya'ya doğru dönüyor" dedi.

Kemal ATLAN

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kütahya’da konuştu. Akşener, İYİ Parti Kütahya Belediye Başkan adayının Ahmet Tekdemir olduğunu açıkladı.

EFELERİN ZEYBEK GÖSTERİSİ İLE KARŞILANDI

Akşener, çeşitli ziyaretler ve vatandaş buluşması için Kütahya’ya geldi. Cumhuriyet Caddesi’nde vatandaşlarla buluşan Meral Akşener’i Efeler zeybek gösterileri ile karşıladı. Bir otelde düzenlenen vatandaş buluşmasında konuşan Akşener, Kütahya’daki Şeker Fabrikası’nın satılmış olmasına tepki gösterdi.

İYİ Parti lideri Akşener, şöyle konuştu:

* “Kütahya’da bir şeker fabrikanız vardı, yandaşlara satıldı. Kaça satıldı? 23 milyon bir de küsüratı var, onu hatırlamıyorum. 1,5 yılda 600 küsür milyon TL kar etti. 23 milyon TL’ye satıldı, 1,5 yılda 600 milyon liranın üzerinde kar etti. Bu kazığı kim yedi? Yandaşlar kazandı. Kazığı devlet yedi, Kütahyalı yedi, millet yedi. İşçiler devletin elindeyken aldıkları maaş, bugün özel sektöre satılmış bu fabrikanın işçilerinin aldığı maaş.

* İl başkanımız özelleştirilmiş bir devlet kurumundan emekli, Şu anda 20 bin lira emekli maaşı alıyor, devlet memurluğu kabul edildiği için. Şu anda özelleştirilmiş şirkette çalışan insanların aldığı maaş 15 bin lira. Eğer devletin elinde kalsaydı 40 bin lira alacaktı. 15 bin lira üzerinden de alacakları emekli maaşı en fazla 8 bin liradır. Türkiye’nin yarısından fazlası şu anda asgari ücret ile 15 bin lira arasında para ile yaşıyor.

“KEYFE GÖRE OKUL AÇILIYOR”

Konuşmasında yaşanan işsizliğe ve üniversite bitiren gençlerin boşta kaldığına dikkat çeken Meral Akşener şunları söyledi:

* “Antepli bir arkadaşa rastladım. Gelinim diye tanıştırdı. Öğretmen kız. Bütün sınavlarda 83 puan almış, mülakatta gitmiş. Ayrıca öğretmen tayinlerine bakıyorsunuz, yani atayamayacağınız öğretmeni neden yetiştiriyorsunuz kardeşim. O bölünmleri niye açıyorsunuz? Ama eskiden Devlet Planlama diye bir kamu kuruluşu vardı. Kalktı keyfe göre okul açılıyor, 4 yıllık işsizliği engelliyorlar. Ama orada o çocuklar birikiyor. Umutsuzluk had safhada.

* 4 yıllık üniversite mezunu bir gencin en azından bir işim var abla dedi bana. Kütahya’da rastladım, eller nasır içinde. 4 yıllık üniversite mezunu el emeği ile bir işte çalışıyor. Bu ülke böyle yönetilemez arkadaşlar. Bu böyle sürdürülemez. Bakın bizi bölemediler. Ama bu zengin ve fakir arasındaki fark o kadar açıldı ki o kadar derinleşti ki bu defa yoksul ile zengin arasında arada kimse kalmadı. Gençler aradaki bu korkunç farkı gördükleri süre içerisinde öncelikle bu ülkeye olan bağlılıkları gidecek. Sonra bu ülke ile ilgili hayalleri gidecek. Ondan sonra bu ülkeden gitmek isteyecekler. Onu başaramıyorlarsa bu ülkede öfke dolu gençler olacak.”

“SEN CUMHURBAŞKANISIN, BU GENÇLERİ GÖR”

Türkiye’de yaşanan bir başka problemin de sığınmacılar ve gelir düzeyindeki farklılıklar olduğunu dile getiren Akşener şöyle konuştu:

* “Bir başka problemimiz daha var. En az bunun kadar önemli. O da sığınmacı istilası. Bir taraftan sığınmacılar bir taraftan bu gelir düzeyindeki aşırı farklılık, kolay para kazanma ve gençlerimizin umutsuzluğu. Ben buradan Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a sesleniyorum: Sizin sesiniz olarak, milletin sesi olarak sesleniyorum. Sayın Erdoğan, bu gençleri gör kardeşim. Sen bu ülkenin Cumhurbaşkanısın. Bu gençleri gör. Bu aradaki farkı gör. O acayip arabaları alan babaların çocuklarının ne yaptığını gör. Okul önlerinde neler satılıyor gör.

* O babaların vergi verip vermediğini gör. O babaların kokain işinde olup olmadığını gör. Kara para aklama eylemlerinin içinde olup olmadığını gör. Dün gece kondudan çıkıp bugün bahis işleriyle kara para aklama işini çocuklarımızı da alet ederek Türkiye’yi bozan, Türkiye’yi gerçekten gri listeye aldıran o anlayışı gör ve ortadan kaldır. Sayın Erdoğan, Sayın Ali Yerlikaya iyi gidiyor. Onun ellerinden sakın ola tutma. Çünkü bu ülke neredeyse Kolombiya’ya doğru dönüyor. Böyle bir şey olmaz. Kızlarımızın içinde bulunduğu şartları bir bilseniz. Bunlara bir önlem al. Hukukta sensin, kuvvet de sensin, her şey sensin. Madem bu tek adam sistemini talep ettin. Gereğini yap Sayın Erdoğan.”

BAŞKAN ADAYINI AÇIKLADI

İYİ Parti lideri Meral Akşener, konuşmasının ardından 2024 yerel seçiminde, Kütahya Belediye Başkan adayının Ahmet Tekdemir olduğunu açıkladı.

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