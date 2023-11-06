Aksoy’dan Bakan Koca’ya: Gazze’den getirileceklerin GBT’si sorgulanacak mı?

Sağlık Bakanı, başta kanser hastaları olmak üzere bine yakın hastanın Gazze'den Türkiye'ye nakli için çalışma yürütüldüğünü açıkladı. Demokrat Partili Aksoy Türkiye'ye getirilecek hastaların güvenlik bilgilerinin sorgulanıp sorgulanmayacağı sordu. "Yabancıların tedavi hizmetinin Türk milletine maliyeti ne?" sorusunu yöneltti.

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Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, Gazze’den Türkiye’ye nakledilecek Filistinli hastalar ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya bir dizi soru yöneltti. Aksoy, Türkiye’ye getirilecek hastaların GBT’lerinin (Genel Bilgi Toplama) sorgulanıp sorgulanmayacağına dikkat çekerek “Şu ana kadar yabancıların tedavi hizmetinin Türk milletine maliyeti ne?” diye sordu.

GEMİ HASTANESİ İLE NAKİL

Gazze’deki kanser hastaları ve durumu acil olan yaralıların Türkiye’ye nakli planlanıyor. Açıklamayı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptı. Bakan Koca, Mısırlı mevkidaşı ile konuya ilişkin telefon görüşmesi yaptığını söyledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca “Kanser hastaları ve durumu acil olanların ambulans uçaklar ve gemi hastanesi ile ülkemize transfer edilmesi konusunda karar birliğine varıldı” dedi.

Koca, ilk etapta Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nde tedavi görmekte olan kanser hastaları başta olmak üzere, acil tedaviye ihtiyacı olan bine yakın hasta ve yaralının Refah sınır kapısı üzerinden Mısır'a götürülmesi için çalışılacağını açıkladı.

REFAH ÜZERİNDEN BİNE YAKIN HASTA

Koca açıklamasının ilgili kısmında şu ifadelere yer verdi:

* Mısır Sağlık Bakanı Değerli Dostum Khaled Abdel Ghaffar ile Gazze'deki insanlık dışı İsrail saldırıları sebebiyle sağlık hizmetlerine ulaşması mümkün olmayan kardeşlerimizin yaralarını birlikte sarmaya yönelik bir görüşme gerçekleştirdim.

* Görüşmemizde, birçok önemli hususta mutabık kaldık: Faaliyetlerine son vermek zorunda kalan Gazze'deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesinde tedavi görmekte olan kanser hastaları başta olmak üzere daha önce tarafımıza bildirilen ve acil tedaviye ihtiyacı olan 1.000'e yakın hasta ve yaralının, Refah sınır kapısı üzerinden Mısır'a getirilmesi için çalışmalarımız sürüyor. Ardından, kanser hastaları ve durumu acil olanların ambulans uçaklar ve gemi hastanesi ile ülkemize transfer edilmesi planlanmakta. Sn. Bakanla mutabık olduğumuz bu hayati gelişme için gerekli çalışmaların planlaması ve yürütülmesi için karar birliğine varıldı.

‘VATANDAŞIMIZA EŞİT HİZMET VEREMEZKEN…’

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, bu açıklamalarının ardından Bakan Koca’ya bazı sorular yöneltti. “Daha doğu illerimizde kendi vatandaşlarımıza eşit sağlık hizmeti veremezken, her gün binlerce hastalarımız iller arasında adeta mekik dokumak zorunda bırakılırken yok İdlib'den, yok Gazze'den ne hikmetse hep kanser hastaları getiriliyor” diyen Aksoy, sorularını şöyle sıraladı:

‘GELENLERİN HTŞ VE HAMAS’A YAKINLIĞI VAR MI?’

*Gelen hastaların GBT'leri nedir? Gelenlerin HTŞ veya HAMAS'a yakınlığı var mı? Hastalarla birlikte kaç refakatçi geliyor? Refakatçilerin GBT kontrolü yapılıyor mu? Bir sayı sınırı konuldu mu? Gelenlerin çoğu erkek mi? Cinsiyet oranları ne? Gelenlerin yaş aralığı nedir? Yoksa ağırlıkla genç erkek mi? Daha önce sıcak çatışmada bulundular mı? Gelenler nerde kalıyor veya kimlerle irtibata geçiyor? Gelenler ne kadar zamanda geri dönüyor veya geri dönüyor mu? Şu ana kadar yabancıların tedavi hizmetinin Türk milletine maliyeti ne? (ANKA)