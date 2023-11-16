Ali Babacan: Bizden destek falan beklemeyin

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gündemdeki anayasa tartışmaları üzerine "Mevcut Anayasa'yı tanımayanların, uymayanların yeni anayasa laflarına itibar etmemiz mümkün değildir. Bizden bu konuda destek falan da beklemeyin" dedi

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yargıtay’ın Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yönelik suç duyurusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yargıya müdahaleleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca, Babacan, partisinin 2’nci Olağan Kongre sürecinin başladığını ve aday adaylığı sürecini pazartesi gününden itibaren resmen başlatacaklarını açıkladı.

Babacan, yüksek yargıya ilişkin tartışmalara ilişkin, “Tüm Türkiye gibi biz de hayretler içerisindeyiz. Ülkemizde adaletsizliğin hızla arttığı son yıllarda Anayasa Mahkemesi (AYM), şu anda hukuk namına bir nebzede olsa nefes almamızı sağlayan bir kuruluş. Buna rağmen iktidarın küçük ortağı, mahkemenin kapatılması için sabah akşam bağırıyor. Bu yetmezmiş gibi Yargıtay, AYM’nin görevini yaptığı için mahkemenin yargıçları hakkında suç duyurusunda bulunuyor. İnanılır gibi değil. Bu, tarihimizde bir ilk. Yargıtay’dan gelen açıklamalar, sadece bir yargısal aktivizm veya AYM’ye karşı yapılmış bir saygısızlık olarak değerlendirilemez. Yapılan; yasama, yürütme ve yargı erklerinin tamamını hedef alan açık bir darbe girişimidir. Anayasal düzeni altüst etme teşebbüsüdür” dedi.

“BİZDEN DESTEK FALAN BEKLEMEYİN”

Babacan, “Mevcut Anayasa’yı tanımayanların, uymayanların yeni anayasa laflarına itibar etmemiz mümkün değildir. Bizden bu konuda destek falan da beklemeyin” dedi. Ayrıca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin AYM’ye yönelik sözlerini eleştirerek, “Devlet Bahçeli, bu ülkenin yaşadığı her krizin ortağı olmuştur. Onun için kendisine ‘krizlerin ortağı’ diyoruz. Nerede kriz, orada Bahçeli” şeklinde konuştu.

SAMAST’IN SERBEST BIRAKILMASI HAKKINDA AÇIKLAMA

Babacan, Hrant Dink cinayeti tetikçisi Ogün Samast’ın serbest bırakılmasına ilişkin olarak da eleştirilerde bulunarak, “12 Temmuz’da bir madde geçiyorlar, kasım ayında o madde çalışıyor ve kamuoyunu yıllarca meşgul eden ve hala karanlık yönleri olan bir cinayetin hükümlüsü, bir anda denetimli serbestlikle tahliye ediliyor. Hukuk ve adalet olmadan olmaz” ifadelerini kullandı. (DHA)

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