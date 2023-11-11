Ali Yerlikaya: Biraz daha işimiz var…

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, suç örgütlerinin tamamını yakalayıp adalete teslim etmeye kararlı olduklarını belirterek, "Organize suç örgütleriyle ilgili bugüne kadar yapılanları ve onların isimlerini zikretmiyorum. Ama bizim biraz daha işimiz var. Bunların da hakkından geleceğiz. Hiç merak etmeyin" dedi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana’da düzenlenen Huzur ve Güven Toplantısı’na katıldı. Basına kapalı olarak yapılan toplantının ardından Bakan Yerlikaya, değerlendirmelerde bulundu.

4 Haziran itibarıyla İçişleri Bakanlığı görevine başlandığını belirten Vali Yerlikaya şunları söyledi:

“Biz suç örgütlerinin tamamını enseleyip adalete teslim etmeye kararlıyız. Kendimize bir süreç özetle organize suç örgütleriyle ilgili bugüne kadar yapılanları ve onların isimlerini zikretmiyorum. Ama bizim biraz daha işimiz var. Bunların da hakkından geleceğiz. Hiç merak etmeyin.

Bize yardımcı olun. Gördüğünüz, hissettiğiniz ne varsa bu çeteler, organize suç örgütleri, uyuşturucu satıcıları, düzensiz göçle mücadele ediyoruz ve düzensiz göçmen veya aracılık yapan organizatörler bunlarla ilgili lütfen bize bilgi verin. Biz bunların gereğini yapalım. Bugüne kadar bunları aldık.

Götürdük, tutuklananlar tamam. Onlar cezaevine gitti. Adli kontrol kararı veya dosyasında yeterince delil olmayıp da serbest bırakanlarla da ilgili hemşehrilerimden bir şey istiyorum. Biz bunları da bırakmış değiliz. Eğer tövbe edip bir daha bu suçu işlemiyorlarsa canımıza minnet. Ama o huylarında devam ediyorlarsa ki biz onları hiçbir zaman arkadaşlarımız bırakmış falan da değil. Göreceksiniz, eğer o suçu işlemeye devam ediyorlarsa daha önce tutuklanan arkadaşlarının yanına onları göndermeye kararlıyız.” (DHA)