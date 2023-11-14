Alkollü sürücü, üniversiteli Ayça’yı hayattan kopardı
Aydın'da minibüsün çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü olan üniversite öğrencisi Ayça Ölmez, hayatını kaybetti... Gözaltına alınan sürücü, 2,10 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde, minibüsün çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü üniversite öğrencisi Ayça Ölmez (21) hayatını kaybetti.
Kaza, saat 00.30 sıralarında Aydın-İzmir kara yolu Işıklı Mahallesi Bulvarı’nda meydana geldi.
Mehmet Şadan yönetimindeki minibüs, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Maliye Bölümü 2. Sınıf öğrencisi Ayça Ölmez’ın kullandığı elektrikli bisiklete arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle bisiklet ve sürücüsü yola kenarına savruldu. Başı yere çarpan Ölmez, ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayça Ölmez, ilk müdahalenin ardından ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan Ölmez, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.
Minibüs sürücüsü Mehmet Şadan gözaltına alındı. Şadan'ın yapılan kontrollerinde 2,10 promil alkollü olduğu tespit edildi. (DHA)