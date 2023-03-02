Alper Taş: İktidar siyaset yapma hakkımızı engelledi

Sol Parti'nin dün Kadıköy'de yapmak istediği iktidar karşıtı protestoda gözaltına alınan 77 kişiden 74'ü serbest bırakıldı. 3 partilinin ise savcılığa sevk edileceği öğrenildi. SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş, "İktidar bizim en anayasal hakkımızı gasp ederek suç işledi. Hiçbir güç bizim siyaset yapma hakkımızı ve halkımızın sorunlarını dile getirmemizi engelleyemez." dedi.

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Gaziantep ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat Depremi’nde binlerce insanın yıkılan binaların altında can vermesinde sorumluluğu bulunduğu gerekçesiyle iktidarı protesto etmek için Kadıköy’de toplanan Sol Parti üyelerinin yürümesine izin vermedi. ‘Hükümet istifa' sloganları atan partililere müdahale eden polis, aralarında SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş ve İstanbul İl Başkanı Avukat Deniz Demirdöğen’in de bulunduğu 77 partiliyi gözaltına aldı.

74 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Sol Parti’den yapılan açıklamaya göre, gözaltına alınan 74 kişi gece saatlerinde ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 3 parti üyesi sabah savcılığa sevk edildi.

Dün gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Sol Parti MYK Üyesi Alper Taş, şunları söyledi:

– Sol Parti olarak bugün Kadıköy İlçe binamızda Kızılay’da yaşanan anlayışa karşı ve hükümetin deprem konusunda izlediği politikaya karşı tutumumuzu ve görüşlerimizi ifade etmek için demokratik hakkımızı kullanmak istedik. Fakat bu hakkımız gasp edildi.

– Zorla bastırıldık, gözaltına alındık. İktidar bizim en anayasal hakkımızı gasp ederek suç işledi. Bu suçları konusunda da gerekli başvuruları yapacağız. Hiçbir güç bizim siyaset yapma hakkımızı ve halkımızın sorunlarını dile getirmemizi engelleyemez.

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