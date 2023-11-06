Alperen Sade için karar verildi! Zihinsel engelli kadına tecavüz yargılanıyordu

Zorla tutulduğu evin penceresinden atlayarak yaşamına son veren zihinsel engeli E.D.’ye karşı “nitelikli cinsel saldırı” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlamasıyla yargılanan Uzlet İlim Yayma Derneği Başkanı Alperen Sade için karar verildi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul Çekmeköy’de, 7 Mart 2023 tarihinde Uzlet İlim Yayma Derneği Başkanı Alperen Sade'nin, yüzde 50 oranında zihinsel engeli bulunan ve olaydan yaklaşık iki hafta sonra oturdukları dairenin penceresinden atlayarak intihar eden 23 yaşındaki E.D.’ye cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılandığı davada karar verildi.

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Alperen Sade, Ses ve Görüntü Bililim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada tarafların avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının yanı sıra İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi de gözlemci olarak hazır bulundu. Duruşmaya mağdur E.D.’nin annesi müşteki Suriye Dursun ve mağdurun dedesi de katıldı.

EN ÜST SINIRDAN CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ

Söz alan acılı ailenin avukatı Birsen Baş Topaloğlu, mağdurun zihinsel engelli olduğunu ve sanık tarafından tehdit edilip, 40 kilometre uzaklıktaki evine zorla götürüldüğünü belirtti.

Sanığın savunmalarının inandırıcı olmadığını söyleyen avukat Topaloğlu, “Mağdur zihinsel engeli nedeniyle yalan söyleyip hikaye uydurabilecek bir konumda değildir. Doğru ne ise onu anlatır. Mağdurun beyanı alınırken düzenlenen raporda korku içerisinde olduğu anlaşılmaktadır. Mağdur bu olay nedeniyle 15 gün sonra intihar etmiştir. Sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi.

“DİNİ İNANCIM VE YAŞAM TARZIM SEBEBİYLE SALDIRIYA MARUZ KALIYORUM” DEDİ

Duruşmada söz verilen sanık Alperen Sade, mağdur E.D.'yi evdeki pencereleri kapatmak için evine götürdüğünü öne sürüp, “Eğer benim mağdura karşı kötü niyetim olsaydı Tuzla Sosyal Tesisleri'ne götürüp, yemek yedirmeye çalışmazdım. Kız gitmiyor. Arabadan atsam MOBESE kayıtlarında zor kullandığım görünürdü. Hiçbir şekilde cinsel temas olmadı. Basın beni tarikat lideri olarak yansıtıyor ama benim tarikatım yok. Beni tecavüzcü, katil olarak yansıtıyor. Bu suçları işlediğime ilişkin bir tane delil yoktur. Dini inancım ve yaşam tarzım sebebiyle bu şekilde bir saldırıya maruz kalıyorum. Doğruların görülüp, somut deliller ışığında beraatimi talep ediyorum” sözleriyle kendini savundu.

“YARGILAMA SÜRECİ BENİ MAĞDUR ETTİ”

Son sözü sorulan sanık Alperen Sade, “Bu yargılama süreci beni mağdur etti. Mağduriyetimin giderilmesini ve hürriyetimin iade edilmesini, beraatime hükmedilmesini mahkemenizden saygılarımla talep ediyorum” dedi.

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Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Alperen Sade hakkında “nitelikli cinsel saldırı” suçundan 18 yıl hapis cezası verdi. Öte yandan mahkeme, “nitelikli olarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan ise 9 yıl hapis cezasına hükmetti. Cezada alt sınırdan uzaklaşan mahkeme, takdiri indirim de uygulamayarak, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, E.D.'nin yüzde 50 oranında hafif mental retardasyon özrünün bulunduğu, Pendik'te bulunan bir anaokulunda hizmetli olarak çalıştığı anlatıldı. İddianamede, engeli sebebiyle E.D.'nin her sabah dedesi tarafından işe bırakıldığı, akşam da dedesi tarafından iş yerinden alındığı kaydedildi.

7 Mart 2023 tarihinde, dedesi tarafından işe bırakılan E.D.'nin canının sıkılması sebebiyle saat 10.30 sıralarında iş yerinden ayrıldığı ve kendisinden haber alınamaması üzerine kayıp başvurusunda bulunulduğu belirtildi.

E.D.'nin aynı gün bulunamadığının belirtildiği iddianamede, 8 Mart 2023'te çalıştığı okula döndüğü ve cinsel saldırıya uğradığını belirtmesi üzerine soruşturmaya başlandığı aktarıldı.

E.D.'nin soruşturma kapsamında alınan ifadesinde ise, bir bankta oturduğu sırada Alperen Sade'nin yanına geldiğini ve Tuzla'da gezdirme teklifinde bulunduğunu, bu teklifi kabul ettiğini, araca bindikten sonra dedesini aramak istediğinde ise “öldürürüm seni” diyerek tehdit ettiğini söyledi.

E.D. ifadesinde, Alperen Sade'nin kendisini evine götürdüğünü ve burada alkol içirdikten sonra bir hocanın gelip dini nikahlarını kıyacağını söylediğini, Kuran okuma seslerinin duyulduğunu daha sonra ise cinsel saldırıda bulunduğunu ifade etti.

Alperen Sade'nin gece saatlerinde kendisini bir köprü altında bıraktığını, yürüyerek çalıştığı okula gittiğini ve sabah okuldaki öğretmenlerin dedesini aradığını anlattı.

İddianamede, yapılan kamera incelenmesinde, olay tarihinde Alperen Sade'nin E.D.'yi bankta oturduğu surada aracına davet ettiği ve gece ise bir AVM'nin önüne bıraktığının tespit edildiği yer aldı. İddianamede, E.D.'nin olay sonrası bunalıma girdiği, aile ile birlikte ikamet ettiği apartmanın 4. katındaki dairelerinin penceresinden 23 Mart 2023 tarihinde atlayarak intihar ettiği kaydedildi.

Savcı, Alperen Sade'nin “nitelikli cinsel saldırı” suçundan 12 yıldan az olmayacak şekilde, “cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan ise 3 yıldan 10 yıl 6 aya kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti.