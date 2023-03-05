Altılı Masa krizi Ankara Büyükşehir’e sıçradı: İstifa ettiler

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Millet İttifakı hakkında söylediği zehir zemberek sözler ve cumhurbaşkanlığı adaylığı için CHP'li belediye başkanları Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'na yaptığı çağrı Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni de etkiledi.

Deniz AYHAN

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı göstermesini veto etmesi sonrası yaşanan kriz sürüyor.

İYİ Parti’nin Ankara Büyükşehir Meclisi’nde grup kurabilmesi için İYİ Parti’ye geçen CHP’li üyeler İYİ Parti'den istifa etti. Alınan bilgiye göre iki büyükşehir meclis üyesi ile iki ilçe belediye meclis üyesi istifa kararı aldı. İstifalardan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın bilgisi olmadığı öğrenildi.

ZİYARETLERİ YALANLANMIŞTI

İYİ Parti lideri Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmeyerek Millet İttifakı'ndan ayrılmıştı. Ardından Akşener'in çağrı yaptığı ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapmıştı. İki belediye başkanının Akşener'e ziyarette bulunacağı açıklanmış ancak İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu tarafından yalanlanmıştı.

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