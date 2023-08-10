Abone Ol

Altın ararken öldü

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde ormanlık alanda altın ararken kazdıkları çukura giren üç kişiden biri hayatını kaybetti.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Altın ararken öldü

Sivriler köyünde ormanlık alanda kaçak kazı yapan kişilerden bazılarının zehirli gazdan etkilendiği ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, 1,5 metre genişliğinde 13 metre derinliğinde kazılan çukurda mahsur kalan 3 kişinin kurtarılması için çalışma başlattı.

Merdiven ve halat yardımıyla kuyuya inen ekiplerin çıkardığı 2 kişi sağlık ekiplerince hastaneye götürülürken, E.Ç.’nin (38) hayatını kaybettiği belirlendi.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

AFAD’a bağlı kimyasal, biyolojik, radyasyon ve nükleer (KBRN) ekipleri de bölgede gaz ölçümü yaptı.

Jandarma ekipleri bölgede kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 8 kişiyi gözaltına aldı. Kaçak kazıda kullanılan malzemelere de el konuldu.

Şüphelilerin bir haftadır dikkat çekmemek için sabah deniz kenarında kamp yaptıkları gece ormanda kaçak kazı yaptıkları öğrenildi. (AA)

Siyanür tespit edilen kuyuya define aramak için girmişlerİlginizi ÇekebilirSiyanür tespit edilen kuyuya define aramak için girmişlerDefineciler, boşaltılan mahalleyi talan etti: 21 kilise, 14 tarihi evİlginizi ÇekebilirDefineciler, boşaltılan mahalleyi talan etti: 21 kilise, 14 tarihi ev

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam